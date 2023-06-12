Jorge Jesus derbi galibiyeti görmeden Fenerbahçe'den ayrıldı

Medipol Başakşehir'i mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus, maçın ardından sarı-lacivertlilerle yola devam etmeyeceğini açıkladı. Süper Lig’de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Kanarya'da, Jesus'un derbi galibiyeti alamaması en çok eleştirilen konuların başında geliyordu. Jesus ayrıca hiçbir derbiden galibiyetle ayrılamadı.

2022-2023 futbol sezonunu Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu mücadelesiyle erken açan Kanarya, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e elenerek, yoluna Avrupa Ligi’nden devam etti. Süper Lig’de ilk 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan ve rakip filelere 13 gol atan sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi’nde de 2. Eleme Turu'nu geçerek gruplara kaldı. Jesus’un öğrencileri, B grubunu 14 puanla namağlup ve lider olarak tamamladı.



TRABZON'DA LİDERLİĞİ KAPTIRDI

Süper Lig’de 14. haftada Fenerbahçe, sahasında Giresunspor’a 2-1 kaybetti. Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek araya lider girmesine karşın sarı-lacivertlilerin rakipleriyle arasındaki puan farkı azaldı. 6 hafta sonra oynanan Trabzonspor müsabakasından da mağlup ayrılan Fenerbahçe, üst üste ikinci yenilgisini yaşarken, liderliği de Galatasaray’a kaptırdı. Kadıköy’de ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jesus’un 3’lü savunmayı tercih etmesi eleştirilere neden olmuştu. Ancak Jesus, tüm eleştirilere rağmen UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile oynanan iki mücadelede de aynı dizilişi kullandı ve rakibine elenerek Avrupa'ya veda etti.

DERBİ GALİBİYETİ ALAMADIPortekizli teknik adam, bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı derbi karşılaşmalarında galibiyetle tanışamadı. Deplasmanda Beşiktaş ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertli ekip, evinde ise 4-2 mağlup oldu. Fenerbahçe, şampiyonluğu kaptırdığı Galatasaray'a ise hem iç hem de dış sahada 3-0 yenildi.

Söz konusu takımlara karşı 4 lig maçında 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Jesus, Fenerbahçe’nin başında Guus Hiddink’ten (1990-1991) bu yana bir Süper Lig sezonunda Galatasaray’a karşı oynadığı iki maçı da kaybeden ilk teknik direktör oldu.



TOPLAMDA 56 MAÇ

Fenerbahçe, Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nda toplam 56 mücadelede 38 galibiyet (2’si hükmen), 10 beraberlik 8 mağlubiyet yaşadı. Rakip filelere 126 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 58 gol gördü.



Sezonu kupayla tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile İzmir’de karşılaşan Fenerbahçe, 2-0’lık galibiyetle kupanın sahibi oldu. Kupada 6 maça çıkan Kanarya, 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve namağlup mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nı 10 yıl aranın ardından kazanmayı başardı.

Kaynak: İHA