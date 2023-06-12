Süper Lig'de futbolcuların karnesi belli oldu: Guilherme, sezonun vazgeçilmezi

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda en fazla süre alan futbolcu, Arabam.com Konyaspor'dan Guilherme oldu.

Savunmada görev alan Brezilyalı futbolcu, takımının oynadığı 34 maçın tamamında 90 dakika sahada kalma başarısı gösterdi.

Süper Lig'de sezonun vazgeçilmez ismi olan Guilherme, toplam 3 bin 60 dakika takımının formasını terletti.

Guilherme'den sonra ligde en fazla süreyi Kasımpaşa'dan Mamadou Fall ile şampiyon Galatasaray'dan Fernando Muslera ve Victor Nelsson aldı.

Mamadou Fall 34 maçta 2 bin 967, Fernando Muslera 33 müsabakada 2 bin 965, Victor Nelsson ise 33 karşılaşmada 2 bin 964 dakika görev yaptı.

EN İSTİKRARLILAR SAVUNMA OYUNCULARI VE KALECİLER

Süper Lig'in geride kalan sezonunda en fazla forma giyen futbolcular arasında savunma oyuncuları ve kalecilerin ağırlığı dikkati çekti.

Ligde en fazla süre alan 15 oyuncunun 10'u savunma oyuncularından, 3'ü de kalecilerden oluştu. Forvette görev yapan 2 isim de bu futbolcular arasında yer almayı başardı.

EN FAZLA OYUNCUYU MKE ANKARAGÜCÜ OYNATTI

Süper Lig'de tamamlanan sezonda en fazla futbolcu oynatan takım MKE Ankaragücü oldu.

Başkent temsilcisinde toplam 40 futbolcu, Süper Lig'de forma terletti.

Kasımpaşa'da 39, Medipol Başakşehir ve HangiKredi Ümraniyespor'da 38'er futbolcu, sezon boyunca forma şansı buldu.

Sezonu tamamlayan takımlar arasında en az oyuncu, Bitexen Giresunspor'da görev yaptı. Karadeniz ekibinde 26 futbolcu ligde top koşturdu.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'de 24, Atakaş Hatayspor'da da 28 futbolcu görev aldı.

EN ÇOK OYNAYAN 15 OYUNCU

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda en fazla süre alan 15 futbolcu şöyle:

Adı Maç Sayısı T. Dakika Ort. Dakika Arabam.com Konyaspor Guilherme 34 3060 90 Kasımpaşa Mamadou Fall 34 2967 87,26 Galatasaray Fernando Muslera 33 2965 89,85 Galatasaray Victor Nelsson 33 2964 89,82 Adana Demirspor Ertaç Özbir 32 2880 90 Bitexen Giresunspor Riad Bajic 34 2880 84,71 Fenerbahçe Attila Szalai 32 2880 90 İstanbulspor David Jensen 32 2880 90 MKE Ankaragücü Nihad Mujakic 32 2880 90 Fatih Karagümrük İbrahim Dresevic 32 2880 90 Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu 32 2852 89,13 Fraport TAV Antalyaspor Bünyamin Balcı 34 2814 82,76 Adana Demirspor Kevin Rodrigues 33 2810 85,15 Corendon Alanyaspor Furkan Bayır 32 2788 87,13 Trabzonspor Eren Elmalı 33 2772 84

Kaynak: AA