Türkiye Kupası finali öncesi Fenerbahçeli taraftarlara polis müdahalesi

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında İzmir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası Final maçı öncesinde olay çıktı.

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Türkiye Kupası finali öncesi Fenerbahçeli taraftarlara polis müdahalesi

Fenerbahçe taraftarları finalin oynanacağı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın maraton tribününe girerken arbede yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri tribün girişindeki kargaşaya biber gazıyla müdahale etti.

Olayda gazdan etkilenen bazı taraftarlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Final öncesi stat civarında toplanıp tezahürat yapan Göztepe taraftarlarını da emniyet güçleri uzaklaştırdı.

Biber gazından etkilenen minik taraftarların da olduğu görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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