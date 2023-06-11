Djokovic Fransa Açık'ta rekor kırıp Nadal'ı geçti

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) tek erkeklerde rakibi Casper Ruud'u yenen Novak Djokovic bir rekora daha imza attı.

Paris'te düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde 3 numaralı seribaşı Djokovic, geçen yılın finalisti de olan 4 numaralı seribaşı Casper Ruud ile karşılaştı.

Djokovic, 3 saat 13 dakika süren final karşılaşmasını 7-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 kazanarak grand slam zaferini kazandı.

Deneyimli raket, 23. şampiyonluğuna ulaşarak grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi rekorunu kırdı.

Djokovic, bu zafer öncesinde 22 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile paylaşıyordu.