31. Haftada Düdük Çalacak Hakemler Belli Oldu

Süper Lig'de 31'inci haftanın hakemleri belli oldu. TFF, nefes kesecek maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

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31. Haftada Düdük Çalacak Hakemler Belli Oldu

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı sürerken, 31’inci haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’nun açıklamasına göre, ligde haftanın hakemleri şöyle oldu:

Yarın:

20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray: Ozan Ergün

12 Nisan Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Ümit Öztürk

19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

13 Nisan Pazar:

16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay

14 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor: Alper Akarsu

Kaynak: AA

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