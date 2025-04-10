31. Haftada Düdük Çalacak Hakemler Belli Oldu
Süper Lig'de 31'inci haftanın hakemleri belli oldu. TFF, nefes kesecek maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig’de şampiyonluk yarışı sürerken, 31’inci haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’nun açıklamasına göre, ligde haftanın hakemleri şöyle oldu:
Yarın:
20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray: Ozan Ergün
12 Nisan Cumartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın
19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
13 Nisan Pazar:
16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay
14 Nisan Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor: Alper Akarsu
Kaynak: AA
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