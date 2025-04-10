Liverpool Temmuzda Japonya Yolcusu

Premier Lig ekibi Liverpool’un 30 Temmuz’da Japonya’nın Yokohama F. Marinos ekibi ile karşı karşıya geleceği bildirildi. Bu gelişmeyle İngiliz devi 20 yıllık aranın ardından ilk kez Japonya’da sahaya çıkacak.

30 Temmuz'daki maç başkent Tokyo'nun doğusundaki Yokohama'da bulunan 72 bin koltuk kapasiteli Nissan Stadyumu'nda yapılacak.

Japonya Milli Takımı'nın 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Wataru Endo, Liverpool'da forma giyiyor.

Kaynak: AA