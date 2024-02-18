29 yaşındaki futbolcu Talip kansere yenik düştü: "Tüm futbol camiasının başı sağ olsun"

Ankara Demirspor'dan Serik Belediyespor'a transfer olan 29 yaşındaki stoper Mümin Talip, 3 hafta önce rahatsızlandı. Serik'teki özel bir hastaneye başvuran futbolcuya, kan kanseri teşhisi konuldu. Talip, uygulanan tedaviye rağmen, kansere yenik düştü, hayatını kaybetti.

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29 yaşındaki futbolcu Talip kansere yenik düştü: "Tüm futbol camiasının başı sağ olsun"

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un 29 yaşındaki futbolcusu Mümin Talip Pazarlı, kan kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

ÜÇ HAFTA ÖNCE KANSER TEŞHİSİ KONULDU

AA'nın aktardığına göre; 2023-2024 futbol sezonu devre arasında Ankara Demirspor'dan Serik Belediyespor'a transfer olan stoper Mümin Talip, 3 hafta önce rahatsızlandı. Serik'teki özel bir hastaneye başvuran futbolcuya, kan kanseri teşhisi konuldu.

Daha sonra İstanbul Maslak Acıbadem Hastanesi'ne sevk edilen Mümin Talip, uygulanan tedaviye rağmen kurtarılamadı.

29 yaşındaki futbolcu Talip kansere yenik düştü: "Tüm futbol camiasının başı sağ olsun" - Resim : 1

"KENDİSİ DÜRÜST VE KARAKTERLİ BİR FUTBOLCUYDU"

Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin, yaptığı açıklamada, "Bu sabah kendisini kaybettik. Camia olarak çok üzgünüz. Kendisi dürüst ve karakterli bir futbolcuydu. Tüm futbol camiasının başı sağ olsun." dedi.

Mümin Talip'in cenazesinin nereye defnedileceğine ilişkin ailesinin kararının beklendiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Serik TFF 2. lig Futbol Kanser
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