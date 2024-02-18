Panathinaikos sahasında puan kaybetti, Fatih Terim hakemlere isyan etti: Prim vermiş olursunuz

Türk teknik adam Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig’nin 23. Haftasında Lamia ile karşı karşıya geldi.

Terim’li, Samet Akaydın’lı Panathinaikos, kendi evinde rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve mutlak 3 puanı kaçırdı.

Hakemin uzatma kararını eleştiren Terim, maçla ilgili şunları söyledi:

“Şansla ilgisi olmayan bir sonuç. Mutlak kazanmalıydık. Rakibimiz 3-4 defa gelip pozisyon ve gol buldu. Bizim hatamız. Vermemeliydik bu pozisyonları. Futbolda bazen her şey üst üste gelebilir. Bunlara rağmen galibiyet ayağımıza geldi ama duran topları iyi değerlendiremedik. Şimdi hedef Çarşamba maçı.

‘OYNATMAK İSTEMEYEN TARAFA PRİM VERMİŞ OLURSUNUZ’

Böyle bir oyunda +5 dakika uzatmayı da anlamış değilim. Böyle davranılırsa oynamak isteyen değil oynatmak istemeyen tarafa prim vermiş olursunuz."

Kaynak: Gerçek Gündem