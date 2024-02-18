Süper Lig'deki 46. randevu: Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geliyor

Siyah beyazlılar, Konyaspor ile ligdeki 46. randevusuna çıkıyor.

Süper Lig'deki 46. randevu: Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geliyor

Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 45 maçın 25'ini Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 88 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor ise 43 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, iç sahada Konyaspor ile yaptığı 22 lig müsabakasında 16 galibiyet elde etti.

Bu maçların 4'ü beraberlikle tamamlanırken, 2'sini ise Konyaspor kazandı.

Ev sahibi takım unvanıyla çıktığı müsabakalarda rakip filelere 53 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 16 gole engel olamadı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'u konuk ettiği son 8 maçta ise mağlup olmadı.

Bu arada siyah-beyazlı takımın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nın yapım aşamasında olduğu 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında elde etti.

Beşiktaş ile oynadığı müsabakalardan 5'ini tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlılara 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.

Kaynak: AA

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