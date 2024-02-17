Galatasaray 2-1 kazandı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Amed Sportif Faaliyetler, kendi evinde Galatasaray Petrol Ofisi'ne 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Galatasaray 2-1 kazandı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 21. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk etti.

Amedspor Şehmus Özer Tesisleri’nde oynanan mücadeleden Galatasaray, 2-1 galip ayrıldı ve ligdeki liderliğini sürdürdü.

AMED SPORTİF FAALİYETLER- GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

Galatasaray Petrol Ofisi 22. dakikada Kipoyi’nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray 2-1 kazandı! - Resim : 1

Ev sahibi ekip ikinci yarı skoru 1-1’e getirse de Galatasaray, 77. dakikada Arzu’nun golü ile bir kez daha önce geçti ve mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY PUANINI 52'YE YÜKSELTTİ

Galatasaray Petrol Ofisi, Diyarbakır’da 3 puanı alırken, ligde puanını da 52’ye yükseltti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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