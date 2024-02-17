Beşiktaş, 5 attı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, Gaziantep Asya Spor ile karşılaştı. Beşiktaş, karşılaşmadan 5-3 galip ayrıldı.

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Beşiktaş, 5 attı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 21. hafta maçında Beşiktaş, Gaziantep Asya Spor'u konuk etti.

Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı’nda oynanan maçı Beşiktaş, 5-3 kazandı. Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 35'e yükseltirken, ligde, altıncı sıradaki yerini korudu.

BEŞİKTAŞ UNİTED PAYMENT-DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Beşiktaş maça; Maryam Yektaei, Sema Polat, Kezban Tağ, Glory Ogbonna, Didem Karagenç, Marija Aleksic, Sara Pusztai, Donjeta Halilaj, Elif Keskin, Vivian Ikechukwu ve Shameeka Fishley ilk on biriyle başladı.

Beşiktaş, 5 attı! - Resim : 1

Müsabakanın ilk yarısını 3-1 önde geçen Beşiktaş, sahadan 5-3 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın gollerini; Sara Pusztai, Marija Aleksic (2), Shameeka Fishley ve Opa Clement kaydetti.

İLÇ MAÇTA DA YENMİŞTİ

Öte yandan Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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