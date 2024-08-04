20 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Yarışacak
Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarın başlıyor. Türkiye, 1. Grup'ta Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya, İspanya, İsveç ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na, 5-18 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan ve İrlanda ev sahipliği yapacak.
Balkan şampiyonu unvanıyla turnuvaya katılacak Türkiye, 1. Grup'ta Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya, İspanya, İsveç ve Hollanda ile mücadele edecek.
Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler, adlarını yarı finale yazdıracak.
Ay-yıldızlılar, grup karşılaşmalarını Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da oynayacak.
Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 Belçika-Türkiye
6 Ağustos:
20.00 Türkiye-İspanya
7 Ağustos:
15.00 Slovenya-Türkiye
9 Ağustos:
15.00 Türkiye-Hollanda
10 Ağustos:
20.00 Hırvatistan-Türkiye
12 Ağustos:
12.30 İsveç-Türkiye
13 Ağustos:
20.00 Türkiye-Bulgaristan
Kaynak: AA