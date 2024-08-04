20 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Yarışacak

Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarın başlıyor. Türkiye, 1. Grup'ta Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya, İspanya, İsveç ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

20 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Yarışacak

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na, 5-18 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan ve İrlanda ev sahipliği yapacak.

Balkan şampiyonu unvanıyla turnuvaya katılacak Türkiye, 1. Grup'ta Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya, İspanya, İsveç ve Hollanda ile mücadele edecek.

Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler, adlarını yarı finale yazdıracak.

Ay-yıldızlılar, grup karşılaşmalarını Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da oynayacak.

Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Belçika-Türkiye

6 Ağustos:

20.00 Türkiye-İspanya

7 Ağustos:

15.00 Slovenya-Türkiye

9 Ağustos:

15.00 Türkiye-Hollanda

10 Ağustos:

20.00 Hırvatistan-Türkiye

12 Ağustos:

12.30 İsveç-Türkiye

13 Ağustos:

20.00 Türkiye-Bulgaristan

Kaynak: AA

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