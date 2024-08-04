20 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Yarışacak

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na, 5-18 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan ve İrlanda ev sahipliği yapacak.

Balkan şampiyonu unvanıyla turnuvaya katılacak Türkiye, 1. Grup'ta Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya, İspanya, İsveç ve Hollanda ile mücadele edecek.

Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler, adlarını yarı finale yazdıracak.

Ay-yıldızlılar, grup karşılaşmalarını Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da oynayacak.

Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Belçika-Türkiye

6 Ağustos:

20.00 Türkiye-İspanya

7 Ağustos:

15.00 Slovenya-Türkiye

9 Ağustos:

15.00 Türkiye-Hollanda

10 Ağustos:

20.00 Hırvatistan-Türkiye

12 Ağustos:

12.30 İsveç-Türkiye

13 Ağustos:

20.00 Türkiye-Bulgaristan

Kaynak: AA