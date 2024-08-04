Sivasspor’da Sakatlık Şoku: Ön Çapraz Bağı Koptu

Sivasspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, sakatlık haberi geldi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Cuma günü yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında kulüp tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlık geçiren oyuncumuz Mehmet Albayrak'a, yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi. Bu tetkikler doğrultusunda sporcumuzun ameliyat edilmesi kararı alınmıştır. Genç futbolcumuz Mehmet'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA