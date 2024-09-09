Zorunlu İzne Çıkarılmıştı: Gülbin Tosun NOW'dan Ayrıldı

ABB Başkanı Mansur Yavaş'a sokak hayvanları konusunda eleştirilerde bulunduktan sonra zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun, ana haber sunucularından olduğu NOW ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

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Zorunlu İzne Çıkarılmıştı: Gülbin Tosun NOW'dan Ayrıldı

NOW TV Ana Haber Bülteni sunucularından Gülbin Tosun, geçtiğimiz haftalarda kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarıldı. Bu kararın, sunucunun Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik eleştirileri sonrası gelmesi ise dikkat çekti.

Tosun'un kanalda devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, ünlü sunucu ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Gülbin Tosun, paylaşımında "15 yıla yakın çalıştığım Now (Fox) ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Tüm izleyiciler ve takipçilerime yürekten teşekkür ederim, destek oldunuz. Bu çok değerliydi. Çalışma hayatımın yarısını kapsayan dönemde, her zaman yanımda olan güzel insan Doğan Şentürk'e ayrıca teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Avrupa ülkelerinde sokaklarda hayvan olmamasını örnek göstererek yaptığı açıklamalara Gülbin Tosun, 25 Ağustos'ta kişisel sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sunucu, Mansur Yavaş'ı etiketleyerek "Başkan siz ‘sokakta köpek olmaz biz bakarız’ derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz!! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!!!" paylaşımını yaptı.

Aynı gün içinde zorunlu izne çıkarılan Tosun, ardından konuyla ilgili "Vay be ülkenin geldiği hale bak! Konuşan ya içeri alınıyor ya da işinden ediliyor! Muhteşem! Havai fişekleri sonraya saklayın!" şeklinde bir paylaşımda daha bulundu.

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