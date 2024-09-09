Özel'den Erdoğan'a 'Teğmen' Tepkisi: 'Önce Ödül Verdin Şimdi Soruşturma mı Açacaksın?'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin 3’üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit ve 4’üncü Genel Başkanı Deniz Baykal’ın mezarlarını ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Özel, geçen gün yaptığı konuşmada, mezuniyet töreninde kılıç çatan teğmenlere tepki gösterirken, "O kılıçları kime çekiyorsunuz?" sorusunu soran Erdoğan'a "8 gün durdu düşündü ve teğmenlere o sözleri söyleyerek, eski Türkiye’ye duyduğu özlemi gündeme getirdi" sözleriyle yanıt verdi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün CHP’nin resmi kuruluşundan beri 102 yıl geçen böyle bir günde, hem tarihte olan sayın genel başkanlarımıza olan minnetimizi hem de bundan sonra kararlılığımızı vurgulamak üzere buradayız.

CHP 50 yıl sonra bir seçimden ilk kez birinci parti çıkmanın ve ona inanan Türkiye İttifakı ile birlikte tarihin akışını değiştirme imkanını yakalamış ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunmaktadır. Tüzük Kurultayında partimizi nasıl yöneteceğimize dair maddeleri müzakere ettik.

CHP’nin nasıl yönetileceği konusunda bir mutabakatsızlık yok.

Bugün, dünden iktidara bir gün daha yakınız. Yarın bir gün daha yakın olacağız. Örgüt buna inandı ve kilitlendi. Milletimiz bunu özledi ve heyecanla bekliyor.

'MANİDAR AMA MANASI HİÇ OLMAYAN AÇIKLAMA...'

Tatsız gündemlere girmek istemem ama Erdoğan'ın bir değerlendirmesini sordunuz. Maalesef büyük bir üzüntü içindeyim. harbiye mezuniyetinde bir gelenek yerine getirildi, kurulduğu günden beri her sene yaşanan kılıç çatma ve yemin merasimiydi. Erdoğan da izledi, alkışladı vaktiyle. Bu sene rahatsızlık nereden gerçekten anlamak güç. Dünyada örneği var mı bilinmez. Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının birincileri kadın teğmenler. Erdoğan 8 gün sustu, 8 gün sonra manidar ama manası hiç hoş olmayan bir konuşma yaptı.

Son derece rahatsız edici buluyorum. Ne ordu imam hatiplerin düşmanıdır, ne imam hatip ordunun düşmanıdır. İkisinin de anayasal düzende yerleri vardır. Teğmenlerin yaptığını imam hatiplerin etkinliğinde gündeme getirirseniz… Durup düşünüp tasarlayarak imam hatiplerin olduğu bir yerde teğmenlere meydan okumak, ‘ben tükendim, başka çarem kalmadı, son çarem eski Türkiye’de…’ Bizim normalleşme dediğimiz mesele bu tip işlerden uzak durmaktır. Teğmenle imam hatip mezununu düşman gibi göstermenin son günü 31 Mart’tı…

'ESKİ TÜRKİYE'YE DUYDUĞU ÖZLEMİ DİLE GETİRDİ'

Erdoğan’ın bundan bir mesaj almasını umuyorduk, gittik ziyaret ettik, iletişim kurduk hiçbir şey anlamadı. Sonrasında şu akla uydu, bu CHP’ye yarıyor. Ama bu sefer 8 gün durdu düşündü ve teğmenlere o sözleri söyleyerek, eski Türkiye’ye duyduğu özlemi gündeme getirdi.

Onun oyununa düşmeyiz. ‘O kılıcı kimlere çekiyorsun’ diyor. Sözüme kıymet veren herkese diyoruz ki bu oyunu görün. Gençlerin bir kısmını bir yanda bir kısmını öbür yanda gösterme uğraşını görün. Atatürk’ün ordusuyla Erdoğan’ın ordusu arasında ikilik yaratmaya çalışanları görün. Husumet dilini tehlikeli, siyasi, çıkarcı ve utanç verici buluyorum. Ümit ederim bu konuya dönmemizi gerek

Takdirlerle ödül verdiğin teğmene soruşturma mı açacaksın?

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