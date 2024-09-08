Kılıçlı Yemin Krizinde Çarpıcı İddia: O Teğmenlerin Komutanı İstifa Etti

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenler, bir araya gelip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak yemin etmişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "Bahse konu olan olay her yönüyle incelenmektedir. Kusur varsa gereken işlem yapılacak. Manipülasyon üretenlere itibar edilmemeli" denildi.

ERDOĞAN'DAN TEPKİ GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kocaeli Kongre Merkezinde 21. İmam Hatipliler Kurultayında teğmenlere tepki gösterdi.

“Bu kılıçları kime çekiyorsun?” diye soran Erdoğan şunları söyledi:

"Bu ordu milletindir ve milletimizin göz bebeğidir. Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun, bunların ordumuzun içinde olması mümkün değil. Bakıyorsun, 3 tane birinci olan kızımız var. Bu kızlarımızdan birinin ismi İkra, üç kardeş adı İkra, Manisalı ve birinci oldu. Diğer ikisi onlar da yine birer Anadolu yavrusu. Fakat tabii bu oyuna nasıl geldiler, gelindi. Bu konuyla ilgili olarak üniversiteyle, Kara Kuvvetleriyle, Millî Savunma ile görüşmelerimizi yaptık. Bunların süratle temizlenmesi için de adımlarımızı atıyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine fırsat vermeyiz. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli adımları mutlaka atarız ve atacağız."

'KOMUTAN İSTİFA ETTİ' İDDİASI

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener bugünkü köşesinde konu ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Şener, Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M.'nin TSK’dan istifa ettiğini aktardı.

Şener, teğmenlerin yemininin daha önce provası yapılmış gibi göründüğünü öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerin toplanma biçimi Teğmen Ebru Eroğlu’nun yemini ezberden okuyup öğrencilerin tekrarı bunu gösteriyor. O alana basın mensuplarının yönlendirilmesi de bunu gösteriyor. Yani perde arkasında olanlar işin medya ayağını da düşünmüşler.

Yazımda adres olarak da teğmenleri bu konuda yönlendirmeye, teşvik edebilecek kişileri şöyle sıralamıştım: 'Dışarıdakiler kadar içeride teğmenlere emir ve teşvik verebilecek konumdaki Takım-Bölük-Tabur-Alay Komutanlığı düzeyinde rütbelilere dikkatli bakmak gerekiyor.'

Nitekim teğmenlerin Bölük Komutanı Binbaşı M., Türk Silahlı Kuvvetleri’nden istifa etmiş. İstifasını çevresine 'Zaten istifa edecektim' diye gerekçelendirse de tartışmanın ortasına atılan teğmenlerin Bölük Komutanı’nın istifası bana ilginç geldi."