Gelecek Partili İlçe Başkanı İstifa Etti

Manisa’nın Kula ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanı Okan Camcı, partisinden istifa etti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamayla görevi ve partisinden istifa ettiğini duyuran Camcı, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunmaktayım." dedi.

Gelecek Partili İlçe Başkanı İstifa Etti

Gelecek Partisi Manisa’nın Kula İlçe Başkanı Camcı partisinden istifa etti.

Gelecek Partisi Kula İlçe Başkanı Camcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunmaktayım. Milletin çıkarını savunan ve milletin iradesine saygı duyan her kulvarda yerimizi alacağız. Bizleri destekleyen yanımızda olan tüm dostlarımıza sevdiklerimize büyüklerimize saygı ve şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

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