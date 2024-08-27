Mansur Yavaş'tan Gülbin Tosun İddialarına İlk Yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa’daki ülkelerde sokaklarda hayvan olmamasını örnek göstererek yaptığı açıklamalara kişisel sosyal medya hesabından tepki gösteren NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, bu paylaşımından kısa bir süre sonra kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarıldı.

Tosun, kanal yönetiminin hakkında verdiği kararla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı:

“Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize."

MANSUR YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Tosun'un Mansur Yavaş'a yönelik açıklaması nedeniyle işine son verildiği iddiası ülke gündeminde bomba etkisi yarattı.

Mansur Yavaş, konuya ilişkin sessizliğini bozdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından Mansur Yavaş imzasıyla açıklama yapıldı.

Paylaşılan açıklamada, "Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle: