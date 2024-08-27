3 Kişiyi Silahla Yaraladı, Kıskıvrak Yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün gece 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayın, alacak-verecek meselesi olduğu öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya döndü. Silahların konuştuğu kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Öte yandan, silahlı kavgada bir şahıs canını kurtarmak için sokak üzerinde bulunan kahvehaneye sığındı.



KISKIVRAK YAKALANDI

Yaşanan olay sonrası kaçan zanlı için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına alan ekipler, zanlının Davut S. olduğunu tespit etti. Davut S.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra Bursa'nın Yenişehir ilçesine gittiğini tespit eden ekipler, şüpheliyi Yenişehir'de kıskıvrak yakaladı. Zanlı, ekiplerce Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek ifadesi alındı. İfadesinde Davut S.'nin, İ.K.'ye borç para verdiğini, defalarca borcunu geri istemesine rağmen karşılık bulmadığını söylediği öğrenildi. Olay günü ise İ.K.'nin borcunu ödemeyip kaçmaya çalışırken, zanlının ateş açtığı ve silahtan çıkan kurşunlarla İ.K. ile beraber 2 kişinin daha yaralandığı öğrenildi.

Davut S., alınan ifadesinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.