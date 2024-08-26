NOW TV'de Gülbin Tosun Depremi! 'Zorunlu İzne' Çıkarıldı

Gazeteci Gülbin Tosun, NOW TV'nin kendisini 'zorunlu izne' çıkardığını duyurdu. Tosun'un, geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'ı eleştiren bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle işten çıkarıldığı öne sürülmüştü. Gülbin Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, hayvan haklarını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

NOW TV'de Gülbin Tosun Depremi! 'Zorunlu İzne' Çıkarıldı

NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, "Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize" dedi.

Gülbin Tosun'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik tweeti nedeniyle işine son verildiği iddia edilmişti.

'ZORUNLU İZNE ÇIKARILDIM, HENÜZ ÇIKIŞIM VERİLMEDİ'

Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından 1 adım geri yok"

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