İmam Hatip Müdürü 'Kapanmayan Öğrenciye Karışırız' Dedi, Laiklik Meclisi Suç Duyurusunda Bulundu

Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu müdürü Ergin Kaya Kırbıyık’ın veli toplantısında “Şort giyen öğrenciye de kapanmayan öğrenciye karışırız” açıklaması tepki çekti. Laiklik Meclisi, Kırbıyık hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten ve Anayasayı ihlal suçlarından dolayı Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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İmam Hatip Müdürü 'Kapanmayan Öğrenciye Karışırız' Dedi, Laiklik Meclisi Suç Duyurusunda Bulundu

Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü olarak görev yapan Ergin Kaya Kırbıyık 5'inci sınıf öğrencileri için 7 Ağustos 2024 tarihinde düzenlediği veli toplantısında kız öğrencilere hitaben “Şort giyen öğrenciye de karışırız, başını örtmeyen öğrenciye de karışırız” açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamaları üzerine Laiklik Meclisi, okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık hakkında suç duyurusunda bulundu.

Laiklik Meclisi sözcüsü Umut Kuruç, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, okul müdürü Kırbıyık’ın Anayasayi ihlalden, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten, görevi kötüye kullanmaktan, ayrımcılık suçundan ve eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçlarından yargılanarak cezalandırılması amacıyla hakkında gerekli soruşturmaların yürütülmesi ve soruşturma ve kovuşturma için ilgili makamdan izin alınmadan doğrudan kamu davası açılmak üzere iddianame düzenlenmesi talebinde bulundu.

Suç duyurusunda son olarak şu ifadeler yer aldı:

“Şüphelinin başörtü takmayı zorunlu tuttukları aksi halde kız öğrencilerin okuldan içeri adım atamayacakları şeklindeki beyanı hakkın engellenmesi yönünde zor kullanma iradesini de açığa koymakta, bu zor ve tehdit iradesi suçun niteliğini Anayasayı İhlal düzeyine getirmektedir. Anayasa ile teminat altına alınan laiklik ilkesini, yürütme erkini kullanarak fiilen ortadan kaldırmak suretiyle Anayasayı ihlâl niteliğinde olup; bunun yargısal görev ve yetki sınırlarının dışına çıkılarak, yasal yetki aşılarak yapılması aynı zamanda görevi kötüye kullanma suçunu da oluşturmaktadır”.

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Kaynak: ANKA

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