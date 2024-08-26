Erdoğan’dan Büyük Taarruz Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Taarruz 'un 102'nci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

"Büyük Taarruz’un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Makûs talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihî ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum."

Kaynak: Ajanslar