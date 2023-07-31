İYİ Parti Sözcüsü Zorlu “AKP-MHP adayını destekleyelim” diyen İYİ Partili vekile yanıt verdi: 'Bizi temsil etmiyor'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Eskişehir'de AKP ve MHP desteklenebileceğini savunan İYİ Parti Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu'na yanıt verdi.

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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu “AKP-MHP adayını destekleyelim” diyen İYİ Partili vekile yanıt verdi: 'Bizi temsil etmiyor'

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde Eskişehir özelinde AKP-MHP’nin desteklenebileceğini söyleyen partisinin Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun açıklamalarına cevap verdi.

Zorlu, Başkanlık Divanı toplantısı ardından Tüm Emekliler Derneği Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Zorlu’ya burada partisinin Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun AKP ve MHP'nin desteklenebileceğini savunduğu açıklamaları soruldu.

Zorlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Hatipoğlu’nun ifadelerinin partinim kurumsal kimliğini temsil etmediğini vurgulayarak şunları söyledi:

Ortaya konulan bu görüş, vekilimizin kendisine aittir. Bu görüş partimizin kurumsal kimliğini temsil etmemektedir. Bizim iki temel özelliğimiz var. Böylesine stratejik ve seçim sürecini etkileyebilecek bir konuda, yetkili kurullarımız görüşlerini alarak kararlarımızı şekillendiririz. Bu şekillendikten sonra da kurumsal görüşümüzün açıklandığı merciler bellidir.

'BİZİ TEMSİL ETMİYOR'

Dolayısıyla bu görüş bizi temsil etmiyor. Fakat şunu da ifade etmek isterim. İYİ Parti'nin yerel seçimlerdeki duruşu çok merak ediliyor. Çünkü bugün ülkemizin yaşadığı bu kıskaç siyasetinde, Türkiye'yi merkezine alarak büyüyebilecek yegane parti İYİ Parti. Bunun farkındayız. Bunun gerçekliğini de vatandaşlara anlatma sorumluluğumuz var. Seçim iş birliği taktiksel bir meseledir. Bugünden bir şey söylemek mümkün değil. Ama hiç kimse İYİ Parti'ye bu konuda bir baskı yapmaya kalkmasın. Böyle bir şeye asla izin vermeyeceğiz. Bu seçimlerin parlayan yıldızı olacağız.

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İYİ Parti AKP MHP Kürşad Zorlu
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