CHP'li Sümer: Türkiye Yüzyılı dedikleri zamlardan ibaret

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer “Ekonomi yönetimindeki yanlışların her geçen gün vatandaşlar üzerinde yarattığı olumsuz etkiyle” ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Orhan Sümer, “Sarayın ihale zenginleri, vatandaşa tasarruf öneriyor” dedi.

AKP’NİN EKONOMİDEN ANLADIĞI YOKSULLUK DEMEK

CHP’li Orhan Sümer, hükümetin yaptığı harcamalara tepki gösterdi ve şunları kaydetti:

“Türkiye büyük bir dönüşümün içerisinde. Lüks makam arabalarında, 5 yerden maaşlı saray sosyetelerinin her şey güllük gülistanlıkmış gibi davranmaları artık vatandaşa geçmiyor. Sokakta çocuklardan, tek göz odalı evlerindeki yaşlılarımıza kadar herkes yanlış politikalar sonucunda memleketin geldiği noktayı konuşuyor. AKP’nin millete yutturmaya çalıştığı yeni ekonomi modelinin yoksulluktan başka bir şey olmadığını herkes yaşayarak hissediyor. Saray himayesinde iş yürütenler, iktidar destekli iş kovalayanlar, devlet ihaleleriyle zengin olanlar, vatandaşa tasarruf öneriyor.”

TÜRKİYE YÜZYILI DEDİKLERİ ZAMLARDAN İBARET

Orhan Sümer, “Türkiye ekonomik olarak uçurumun kenarına geldi. Göz göre göre yanlış yapanlar kendileri zenginleşirken vatandaşın daha da fakirleşeceğini biliyorlardı. Ancak bunu görmezden geldiler. Bugün ekonominin “Nas’la” yürümeyeceğini anlasalar da fatura yine vatandaşa çıkmış oldu. Türkiye yüzyılı dedikleri ise zamdan ibaret. Her gün yeni bir zam oranı ve vergi yükü getiriliyor. Enflasyon beklentileri her geçen gün yükseliyor. Vatandaşın kemerinde sıkacak delik kalmadı” dedi.

SARAY LÜKS İÇİNDE SOKAKLAR YANGIN YERİ

Orhan Sümer, “Vatandaş arka arkaya gelen zamlara nasıl tepki vereceğini şaşırmış durumda. Saray ve şürekası lüks içinde yaşıyor ancak vatandaşlarımız inanılmaz bir yoksullukla mücadele etmek zorunda. Ellerine geçen paranın bir hükmü kalmadı. Ev sahibi, kiracı tartışmaları arttı, veresiye defterlerinde yer kalmadı, boşanmalar hızla yükseliyor, borç yüzünden tartışmalar adli vakalara dönüşüyor, toplumda büyük bir huzursuzluk ve öfke hali baş gösteriyor. Huzurun bozulmasının ve bu yaşananların tek sorumlusu saray iktidarıdır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem