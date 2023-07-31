CHP'de 9 meclis üyesi parti üyeliğinde istifa etti!

CHP Kayseri İl Başkanlığı görevini yürüten Zeki Özkan’ın mahalle delege seçimleri öncesinde görevden alınarak, yerine Feyzullah Keskin’in atanmasından rahatsız olduklarını belirten 9 parti üyesi istifa etti.

İstifa eden meclis üyeleri adına açıklama yapan Talas Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Ahmet Yörenç, "Bildiğiniz gibi çetin bir seçim sürecini geride bıraktık. Maalesef seçim sonucu beklentilerimize uygun sonuçlanmadı. Her yenilginin bir bedeli olmalı. Gelinen noktada bedelin ödenmediği gibi ödenmek istenmediği de bellidir" dedi.

CHP üyeliğinden istifa eden isimler şu şekilde:

- Cemal Yavuz Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi,

- Ahmet Yörenç Talas Belediye Meclis Üyesi aynı zamanda Grup Başkan Vekili,

- Halil Gültekin Talas Belediye Meclis Üyesi,

- Menduh Bektemir Talas Belediye Meclis Üyesi,

- Gürsel Kısır Talas Belediye Meclis Üyesi,

- Tufan Özkan Develi Belediye Meclis Üyesi,

- Fahri Karakuş Akkışla Belediye Meclis Üyesi,

- Aziz Canlı Felahiye Meclis Üyesi ve Nevzat Köse Özvatan Belediye Meclis Üyesi.

Kaynak: Gerçek Gündem