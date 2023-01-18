Zeydan Karalar: Biz milletin parasını Suriyelilere, yandaşlara değil, Türk milletine harcadık

dana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Meclisi biz kazandık nasıl çalışacaklar, ne yapabilirler ki dediler. Oysa biz milletin parasını Afganlara, Suriyelilere, yandaşlara değil Türk Milletine harcadık" dedi. 

Zeydan Karalar: Biz milletin parasını Suriyelilere, yandaşlara değil, Türk milletine harcadık

Tuzla Aydınlık Evler Projesi daire belirleme töreni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün katılımıyla yapıldı.

13 Aralık 2021 tarihinde temeli atılan 312 konut, 21 dükkan ve 1 kreşi içerisinde barındıran proje sabit taksit fırsatı, döneminin metrekare bazında en uygun fiyatı ve çevreci özellikleriyle 164 bin başvuru almıştı.

Daire teslim töreninde konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt 3 yıllık görev süreçlerinde güncel değeri 18 milyar lirayı bulan 9190 bağımsız birimden oluşan projeleri teslim ettiklerini aktardı.

Törende konuşan Başkan Ekrem İmamoğlu KİPTAŞ’ın sosyal konutlarda hız, uygun fiyat ve kalitenin simgesi olduğu belirtirken Tuzlar Aydın Evler Projesi’nin teslim tarihinden 1 sene öncesinde teslim edileceğini aktardı.

Törende yer alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Meclisi biz kazandık nasıl çalışacaklar, ne yapabilirler ki dediler. Oysa biz milletin parasını Afganlara, Suriyelilere, yandaşlara değil Türk Milletine harcadık." diye konuştu. 

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