İmamoğlu "Şikecilere sesleniyorum" dedi; "Hevesleriniz kursaklarınızda kalacak"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ’ın örnek konut projesi ‘Tuzla Aydınlık Evler’de hak sahiplerinin daireleri, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Yüksel Taşkın ile CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının da katıldığı kura çekimiyle belirlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı izin hazırlanan projenin 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınmamasına tepki göstererek, “Dertleri hizmet değil. Yatıyorlar, kalkıyorlar; ‘Aman bu CHP'li belediyeler, Millet İttifakı'nın belediyeleri iş yapmasın’. Tabii bundan sonra da hizmetten bizi alıkoymaya çalışacaklar. Bu hilecilere, bu şikecilere, milletin iradesine karşı darbe yapma girişiminizi boşa çıkaracağımızı buradan tekrar söylüyorum. Hevesleri kursaklarında kalacak" dedi.

İBB iştiraki KİPTAŞ, ‘Tuzla Aydınlık Evler’ projesini tamamladı. Bugün yapılan daire belirleme kura çekimi törenine, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Yüksel Taşkın ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitten Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin katıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yetişemediği için programa katılamadığı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ise rahatsızlığı nedeniyle gelemediği öğrenildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda'nın da hazır bulunduğu törende konuşan İmamoğlu, projeyi teslim tarihinden önce bitirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

“KİPTAŞ’IN GEÇMİŞTE SOSYAL KONUT ANLAMINDA ÇOK İŞ YAPMADIĞINI GÖRÜP BUNU TERSİNE ÇEVİRDİK: Şimdi çok değerli bir projeyi sizlerle beraber sona erdirmenin keyfini, gururunu yaşıyoruz. Gerçekten sosyal konut projelerini biz, KİPTAŞ'ta görevi devraldığımızdan bugüne özenli bir biçimde yönettik. Vatandaşlarımıza, önlerine bir sosyal konut projesi geldiğinde, ‘KİPTAŞ gibi yapmalısın’ dedirtme konusunda bir hedef koyduk. ‘KİPTAŞ'tan bakın’ diyecek kadar örnek bir iş üretme hedefini önümüze koyduk. 3,5 yılı aşkın süredir her alanda özenli iş yapma gayreti içerisinde olduğumuz gibi; KİPTAŞ'ın da geçmiş dönemde yaptığı iyi işler de var ama sosyal konut kavramıyla aslında çok da fazla iş üretmediğini görüyoruz, bunu tersine çevirmek ve daha fazla ihtiyacı olan vatandaşımızın bütçesine katkı sunarken şeffaf bir biçimde, herkesin gözü önünde, hiçbir ayrımcılık yapmadan, başvurusundan dağıtımına kadar her anını insanlarıyla paylaşan bir yönetim olduk.

EN YÜKSEK TALEP GÖREN PROJE OLDU: Türkiye'de, sosyal komut projesine oran olarak en yüksek talep görmüş projedir. Bu anlamda rekora imza atmıştır. İki haftalık ön başvuru süresinde, 321 dairelik bu projeye tam 164 bin insan başvuru yapmıştır. Yani projenin sunduğu konut adedinin 510 kat daha fazlası bir taleptir bu. Tuzla Aydınlık Evler'in gördüğü bu ilgi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün projelerinde olduğu gibi aslında ortaya koyduğu gerçek, vatandaşların çıkarını gözetme gerçeğidir.

BELKİ DE EN UCUZ SOSYAL KONUT PROJESİNİ HALKA SUNDUK: 13 Aralık 2020’de projenin temelini attık. Ekonomik belirsizliğin en yüksek olduğu bir dönemde, maliyetlerin hesaplanamadığı bir dönemde ve hatta dövizin neredeyse iki kattan daha fazla arttığı bir dönemde biz, işe başlama cesaretini ortaya koyduk. Sosyal konut projeleri içerisindeki belki de en ucuza mal edilen konut projesini vatandaşlarımıza sunmayı başardık. Tabii bu anlamda, ucuz sosyal konut derken altını çizelim, kaliteden asla taviz vermedik. Bunun yanı sıra sadece ucuz demek yetmiyor. İnsanları aldatmadan başka avantajları da öne çıkardık. Örneğin sabit taksitle insanları ev sahibi yapmanın örnek bir finansmanını vatandaşlarımıza sunduk. Yaptığımız bu işte KİPTAŞ zarar etmedi. Yüklenici firma zarar etmedi. Ama sosyal konut ihtiyacı olan vatandaşımız çok kâr etti.

13 AYDA PROJEYİ BİTİRDİK: Vakit nakittir dedik, temel attıktan 13 ay sonra bu projeyi bitirerek ev sahiplerimizin huzuruna getirip sunma başarısını ortaya koyduk. Bugün bir kamu yöneticisi olmak adına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmak adına bütün arkadaşlarımdan bunu talep ettiğimde, gece paylaşımlarını gördüğümde bakıyorum ki Genel Müdür başta olmak üzere bütün ekip şantiyede uykusuz kalmayı, bu işi yetiştirmeyi hedef edinmişler. Onun için ayrıca teşekkür ediyoruz ekibimize. Örneğin Silivri'deki dördüncü etap konutlarını, teslim tarihinden 5 ay önce teslim ettik. Tuzla Meydan Evler’ni 6 ay önce teslim ettik. Şimdi de Tuzla Aydınlık Evleri bir yıl önce teslim ediyoruz. KİPTAŞ tarihi açısından da bir rekor olduğunu tekrar ifade edeyim. Tabii söz konusu olan vatandaşın bütçesi. Vatandaştan parayı tam zamanında almayı biliyorsanız o zaman zamanında, hatta daha önce teslim etmeyi de başarabilmelisiniz.

KİPTAŞ'IN BİTİRDİĞİ BU KONUT PROJESİ, TOKİ'NİN EŞ ZAMANLI BAŞLATTIĞI PROEYLE YAN YANA, ONLARDA SEVİYE YÜZDE 35'TE: 2019’da TOKİ'nin ‘50 bin konut kampanyası’ diyerek KİPTAŞ ile eş zamanlı olarak başlattığı konut projesi de yaklaşık 100 metre yandadır. Ve şu anda yüzde 35 seviyesinde ve aslında iki kurumun iş yapma başarısı, becerisi ve anlayışına dönük, yan yana koyduğunuzda örnek bir fotoğraftır. Bugün kuralarını çekip evlerini teslim edeceğimiz, yerlerini belirleyeceğimiz ev sahiplerine şunu da söyleyeyim: Bugünden itibaren evlerinizi de teslim etmeye başlayacaklar. Eğer iyi bir sonuç yönetirseniz bir konut da yapsanız, bin konut da yapsanız, fark etmez. Onun için, ‘50 bin konut yapıyorum’ ya da ‘250 bin konut yapıyorum’, seçim dönemi yatırımı gibi sloganlar değil, işinizi yaptığınız dönemde işe nasıl başlanır, nasıl bitirilir görmek istiyorsanız burada 10 belediye başkanımızın şehrine gidebilirsiniz, İstanbul'da herhangi bir projeye gidip görebilirsiniz. KİPTAŞ çalışanlarına, ekip arkadaşlarıma, yönetici arkadaşlarıma ve sahadaki bütün emekçi kardeşlerime, buradaki insanları mutlu ettikleri için, başımızı öne eğdirmedikleri için her birisine tek tek hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum.

PROJEYE EK, İSTANBUL’A BİR KREŞ DAHA HEDİYE EDİYORUZ: Projemiz, mimari açıdan özeldir, örnektir. Çevresiyle uyumludur, çevreci bir projedir. Son derece konforlu bir yaşam alanına sahiptir. Aynı zamanda modern mimarisiyle örnek olacak bir statüye sahiptir. Duvarlarla çevrili değil, çevresiyle uyumlu, iç içe yaşamı destekleyici bir site ve komşu anlayışı içerisinde bir projedir. Biz bu projeleri üretirken arkadaşlarıma bunun talimatını verdim. Ve biz artık, hani tabiri caizse ana proje bu ama yanında bir bonusu her zaman çıkmalı dedim. O bölgede neye ihtiyaç var ise ne yapıyorsanız ben bu projenin kıyısında köşesinde ne çıkartabilirim; kamu adına, kalıcılık adına dikkat edeceksiniz demiştim. Burada da çok şık, çok güzel bir kreşimizi daha İstanbul'a hediye etmenin keyfini yaşıyoruz.

300 GÜNDE 300 PROJE YAPACAĞIZ: Yani bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. İstanbul'u kreşlerle donatmak konusunda kararlıyız. Artık yüze doğru gidiyoruz. Bitenler, yapılanlar, planlananlar ve sahada inşaatı devam edenler; şu anda yüze doğru yaklaşmak üzereyiz. Burası bizim için değerliydi. Bu projeyi bitirdik. Çok yakın zamanda, 150 günde 150 projemizin kampanya olarak ‘161 noktada 190’ıncı proje’ diyerek Dudullu-Bostancı hattımızı milletimize kavuşturmuştuk. 14 buçuk kilometrelik bir metro. Araçlarıyla beraber 600 milyon euroyu aşan bir maliyet. 12 milyar liranın üzerinde bir maliyetle önemli bir projedir, önemli bir iştir. Bitirmenin onurunu, gururunu yaşadık. Ama önümüzdeki işlere bakınca bir kavram geliştirelim dedik, arkadaşlarımla masaya oturduk, biraz kafa yorduk. Seçim de geliyor, bizimle uğraşmaya gayret ediyor bir avuç insan. Dedim ki ‘Biraz daha, biraz daha uğraşsınlar. Biz, gelin, bu işi, nasılsa biraz hızlı gittik, 190’ı yakaladık, bir 150 gün daha ekleyelim. Mayıs ayının sonuna kadar gelin biz, 300 yüz günde 300 projeyi İstanbullularla buluşturalım’ dedik. Bu kampanyanın da bir nevi başlangıcı olur.

SEFAKÖY-BEYLİKDÜZÜ METRO PROJEMİZİ CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIM PROGRAMI’NA ALMAMIŞ: Liyakatli bir sistem, bereketli bir bütçe yönetiminin sonucudur bunlar. Ülkemizin de buna ihtiyacı var. Engellemelerin hiçbiri işe yaramayacak. Daha yeni, dün itibariyle öğreniyoruz. Örneğin vatandaşların hararetle, dört gözle bekledikleri Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı Projesi hazır. Finansmanıyla ilgili iki ön protokolü dünyanın en önemli finans kuruluşlarından biri olan Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası'yla imza altına aldığımız bir projeyi Cumhurbaşkanlığı’nın, yatırım programına almadığını gördük. Yani burada İzmir, Mersin, Muğla, Ankara gibi birçok şehrimizin yaşadığı problemin bir benzerini daha dün yaşamış olduk.

DERTLERİ HİZMET DEĞİL, MİLLET İTTİFAKI’NIN BELEDİYELERİ: O kadar enteresan bir anlayışla hareket ediyorlar ki şimdi bir insanın içinde haset varsa, kıskançlık varsa; bir insanın içine kötülük girmişse görevini yapmasına nasıl engel oluyor biliyor musunuz? Normalde yani o imzayı atmalı, onu o listeye koymalı. Eli titriyor, imzayı atmıyor. Bu insanların aklı gitmiş. Dertleri hizmet değil. Dertleri, insanlar hizmetle buluşsun değil. Yatıyorlar, kalkıyorlar; ‘Aman bu CHP'li belediyeler, Millet İttifakı'nın belediyeleri iş yapmasın’. Allah size akıl versin. Çok dua ettim. Allah size akıl versin. Tekrar dua ediyorum; Allah sizin iftiralarınızdan, kötü emellerinizden, bize hizmet etmek isteyen güzel insanları ve milletimizi sizden korusun.

BUNDAN SONRA DA HİZMETTEN BİZİ ALIKOYMAYA ÇALIŞACAKLAR: Tabii bundan sonra da hizmetten bizi alıkoymaya çalışacaklar. Hileyle, şikeyle alıkoymaya gayret edecekler. Bana ya da diğer belediye başkanı arkadaşlarıma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne değil, milli iradeye karşı hile yapmaya gayret edecekler. Millet aleyhine şike yapma gayreti içerisinde olacaklar ki bizi durdurabilsinler. ‘İstediğimiz soruşturmayı açarız, istediğimiz kararı aldırırız’ diye düşünen bu hilecilere, bu şikecilere, milletin iradesine karşı darbe yapma girişiminizi boşa çıkaracağımızı buradan tekrar söylüyorum. Hevesleri kursaklarında kalacak. Çünkü sizler, kıymetli vatandaşlarımız demokrasiye, adalete sahip çıktıkça hevesleri kursaklarında kalacak. Biz, icraat yapmaya, yatırım yapmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz.

PROJELERİ BİR AVUÇ İNSANIN ÇIKARINA DEĞİL, MİLLET İÇİN YAPACAĞIZ: Projeleri milletimizin lehine, milletimizin çıkarına, asla bir avuç insanın değil, milletimizin çıkarına harekete geçirmeye ve hizmete geçirmeye devam edeceğiz. Her bitirdiğimiz iş, milletimizin o güçlü sesini yansıtacak. Bu sesi duymazdan gelenin, milletin gönlünde yeri olmaz. Bunu buradan tekrar duyuruyorum. Haddinizi bilin. Milletin sesini duymadan, milletin gönlünde yer alamazsınız. Sizi uyarıyorum; milleti yok sayanı millet de yok sayar. Tarih, bunu defalarca yazmıştır.

2023’TE HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK: Esas olan bunu bize, 100’üncü yılına girdiğimiz Cumhuriyet öğretmiştir. Yüzüncü yılımızda, Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet’e layık olacağız. Demokrasiyle, adaletle ve hukukla taçlandıracağız. Türkiye'de herkesin insanca koşullarda, geleceğine dönük kaygı duymadan kolayca ev sahibi olduğu bir ülke var etme konusunda bütün yol arkadaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Tek yapmamız gereken, yeni bir yönetim anlayışı, yeni bir ahlakı, yeni bir adalet ve hukuk düzenini güçlü bir biçimde demokrasiyle birlikte hayata geçirmek. İşte 2023, bunun yılı olacak. Türkiye, bizim ortak evimizdir. 85 milyon insanıyla yaşadığımız ortak evimizdir. Bu evin tapusu kimde? Asla bir kişide değil. Bir avuç kişide hiç değil. Milletimizde, milletimizde bu evin tapusu, 85 milyon insanımızda. İnşallah hep birlikte, Cumhuriyet’e olan borcumuzu 2023 yılında layıkıyla öderiz. Yüzüncü yılını hep birlikte kutlarız. Çok güzel bir yıl olacak. Her şey çok güzel olacak diyorum. Bu projenin hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

"BÜTÜN BASKILARA VE ENGELLEMELERE RAĞMEN BİZİM BELEDİYELERİMİZ OLAĞANÜSTÜ İŞLER BAŞARIYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise törende yaptığı kısa konuşmada, bütün engellemelere rağmen vatandaşa hizmet edeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Gerçek burada, hayali orada. Bizim belediyelerimiz, her türlü baskıya ve engellemelere rağmen olağanüstü işler başarıyor. Toplumumuzun bütün kesimlerine hizmet veriyor. Hiç kimseyi ayrıştırmadan çiftçisine de işçisine de memuruna da dar gelirlisine de toplumun bütün kesimlerine hizmet veriyor. Az önce Ekrem Başkan'ımın ifade ettiği gibi, her ne kadar yatırım programı bir şekilde engellense de ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Bütün büyük şehirlerimizde, illerimizde de yaşıyoruz bunu. Onlar konuşacak, biz yapacağız. Ve yaptıklarımızla inşallah yapılacak ilk seçimde de onların yaptıklarını örnek göstererek iktidar olacağız. Geliyor gelmekte olan diyorum. Bu konutların ev sahiplerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere KİPTAŞ Genel Müdürü’müze ve emeği geçen emekçilerimize de teşekkür ediyorum."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu projede emeği geçen herkese, emekçilerinden idare edenlerine kadar, karar verenlere kadar çok tebriklerimi sunuyorum. Yine buraya güvenip katılan ailelerimizden de şunu istiyorum; inşallah Cenabı Allah, o kurayı çekerken hangisi beğendiyse onu çıkmayı nasip etsin diyorum. Sağlıklı, hayırlı, huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.