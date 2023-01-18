Bekir Ağırdır: HDP'nin çıkışı anlaşılır ama gerilim tırmandırılırsa herkes kaybeder

Araştırmacı Bekir Ağırdır, Altılı Masa ve HDP’nin başını çektiği muhalefetteki dağınıklığın seçimin kaybedilmesine neden olabileceğini söyledi.

T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Ağırdır, 2023 seçimine doğru giderken HDP’nin kendi adayını açıklamasının Altılı Masa ile kurulamayan diyalog ve iktidarın tutumu ile birlikte değerlendirilince anlaşılır olduğunu ancak muhalefet arasındaki gerilimin tırmandırılması durumunda herkesin kaybedebileceğini söyledi.

“Altılı Masa, ortak adayın etrafında hikaye yaratmazsa kaybeder” diyen Ağırdır, “Muhalefetteki HDP ve Kürt seçmeninin saygınlık görme arzusu ile yeniden inşa sürecinde aktif aktör olmak istiyorlar ve haklılar” dedi.

“HDP’nin de Altılı Masa’nın handikaplarını ve Kürtlerin handikaplarını anlamaya çalışmalı” diyen Ağırdır, “Bu gerilimi tırmandırarak bu oyun kaybedilir” ifadelerini kullandı.

Ağırdır, “Anketlerde iktidar ve muhalefet arasında kritik bir yakınlık görünüyor” diye kaydetti.

İktidarın “türban serbestisi” ve “aile” kavramına ilişkin düzenleme yaptığı anayasa değişikliği teklifinin amacının seçmen kitlelerinde ‘duygusal kutuplaşma’ yaratmak olduğunu söyleyen Ağırdır, teklifin amacını “Muhafazakar değerlerden beslenen insanların şimdiye kadar oy verdikleri AK Parti’den şikayetçi oluşları ama muhalefet bloğuna geçişte ise kazanımlarını kaybedecekleri korkusu yaratmak” ifadeleriyle yorumladı.

"Bu iktidarla anayasa değişikliği tartışması yapılamaz" diyen Ağırdır, muhalefeti de eleştirerek "Yeni partiler seçmenini dönüştüremeyecekse neden yeni parti kurdular ki. Partiler seçmenini dönüştüremezse yeni olmazlar” diye konuştu.

Ağırdır ayrıca Altılı Masa’nın “dağınık” bir görüntü verdiğini belirterek “Seçmen hala Altılı Masa'nın ortak bir stratejisinin olmadığını düşünüyor” dedi.