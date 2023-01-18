AKP'den, "seçim tarihi" ile ilgili ilk açıklama: Cumhurbaşkanımız ilan etti, hayırlı olsun

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim tarihine ilişkin olarak "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti grup toplantısında bütün milletimize, 73 yıl sonra aynı tarihte yüzyılın seçimlerinin yapılacağı müjdesini ilan etti" dedi

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AKP'den, "seçim tarihi" ile ilgili ilk açıklama: Cumhurbaşkanımız ilan etti, hayırlı olsun

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihine ilişkin yaptığı açıklama hakkında, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti grup toplantısında bütün milletimize, 73 yıl sonra aynı tarihte yüzyılın seçimlerinin yapılacağı müjdesini ilan etti" dedi.

TBMM Genel Kurulu, bugün Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından siyasi partilerin grup başkanvekillerine yerlerinden söz verildi.

AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi için işaret ettiği 14 Mayıs tarihine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs 1950 gününün Türk demokrasi ve siyasi tarihi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti grup toplantısında bütün milletimize, 73 yıl sonra aynı tarihte yüzyılın seçimlerinin yapılacağı müjdesini ilan etti. Milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun. Cumhur İttifakı olarak milletimizin desteğini istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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