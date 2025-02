Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın Tutukluluğuna İtiraz

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, tutuklu bulunan genel başkanları Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna itiraz ettiklerini ve kabul edilmezse üst makamlara konuyu taşıyacaklarını söyledi.

Ümit Özdağ'ın cezaevindeki durumuna ilişkin Şehirlioğlu, "Malumunuz her tutuklu, devletin güvencesi altındadır tevkif evlerinde. Ama örnekleri çoktur Türkiye'de. Rahmetli Kaşif Kozinoğlu'nu unutmayalım, otopsisi bile yapılmamıştır. Tabii ki bu konudaki çekincelerimizi her şekilde ayakta tutuyoruz. Bunu da tevkif evinin idarecileriyle paylaşıyoruz. Ama orası çok büyük bir cezaevi. Orada mafya liderlerinden tutun, uyuşturucu baronlarından tutun, PKK ve devlet aleyhine bölücülükle uğraşan herkese kadar orada. Güvenliğin genel başkanımız için üst düzeyde olması gerektiğini her seferinde vurguluyoruz" dedi.

'KENDİSİ ÇOK İYİ'

Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu söyleyen Ali Şehirlioğlu, "En kısa sürede, yaptığımız itiraz sonucunda genel başkanımızın çıkacağına inanıyoruz. Ama hukuksuz bir ülkede gidiyorsak eğer, hukukun işlemediği bir ülkede gidiyorsak eğer, hukukun, adaletin eşit olarak dağıtılmadığı bir ülkede gidiyorsak eğer, bunun cevabını vermek çok zor. Hukuk işletilirse hocamızın yarın sabah bile dışarıda olması kaçınılmaz bir beklentidir. Kendisi çok iyi. Kendisi çok iyi bir iç siyaset, dış siyaset çok dolu bir insandır. Çok iyi bir öğretim üyesidir. Bu konuda emniyette, hukukta çok insanın hocalığını da yapmıştır. Hoca bu 1-2 gün içinde bile bir kitap bile yazmıştır. En azından orada kağıtla olmasa bile kafasında" diye konuştu.

Kaynak: DHA