Yurttaştan Akşener'e 'Başkanım bizi kurtarın' çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il kongresi için Şanlıurfa’ya gitti. Akşener’in bulunduğu otobüsün önünü kesen bir yurttaş, “Başkanım bizi kurtarın” dedi.

Yurttaştan Akşener'e 'Başkanım bizi kurtarın' çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır kongresi ve temaslarının ardından Şanlıurfa’ya gitti. 

Kalacağı otele otobüsle giden Akşener'e, AKP’den istifa ederek İYİ Parti’ye katılan Ahmet Eşref Fakıbaba eşlik etti.

Fakıbaba ve Akşener’in vatandaşları selamladığı otobüsün sık sık önü kesildi.

Bir yurttaş, Akşener’e “Başkanım bizi kurtarın” diye seslendi.

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14 MAYIS TEPKİSİ: İNSAN 100 SAYFA TARİH OKUR

Daha sonra Şanlıurfa İl Kongresi’nde konuşan Akşener, şunları söyledi:

“14 Mayıs’ta bir seçim ilanı yapıldı, sözel olarak yapıldı. Resmisi olur mu bilemem. Elindeki geniş imkanla bu kararlı alma imkanına sahip. Diyor ki 73 yıl sonra bu zihniyetten kurtulacağız. İnsan 100 sayfa tarih okur be. Yıl 1946… Demokrat Parti seçime girer, o seçim de açık oy gizli tasniftir. Buna rağmen Demokrat Parti Meclis’te grup kurar. Sonra 1947’de kongrelerinde bir karar alır. Bir Hürriyet misakı yayınlarlar. Derler ki Cumhurbaşkanı var olan partinin genel başkanı olamaz. Demokratik seçimlerde açık oy gizli tasnif olamaz. Ya bunu düzelteceksiniz ya da biz sine-i millete döneceğiz.

''MAYISLAR BİZİMDİR''

Celal Bayar ve İnönü bir araya gelirler. İkisi yakın arkadaştır. İnönü der ki; Celal Bey anayasa değişikliği şu anda çok zor. Ne yapalım peki? Der ki ben partinin tüzüğünü değiştireyim, Meclis’in iç tüzüğünü değiştirelim, sonra anayasayı değiştiririz. İnönü partiden ayrılır, sadece Cumhurbaşkanı olur; ilerleyen süreçte Demokrat Parti tek başına iktidar olur.

Biz bugün 1950’yi hatırlamıyoruz. Bugün 14 Mayıs’ta 1946’yı hatırlıyoruz. Siyasi tarihini bilmeyen, bizi bilmeyen muhteremler övüne övüne bugün 73 yıl sonrasını kendiniz yaşatıyorsunuz. Biz onu değiştireceğiz. O yüzden diyoruz ki, mayıslar bizimdir, yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat”

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