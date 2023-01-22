İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı'nda yeni başkan belli oldu

İYİ Parti İzmir 3. Olağan İl Kongresi bugün Celal Atik Spor Salonunda yapıldı.

Kongreye, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Rıdvan Uz ile Mehmet Tolga Akalın, Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, önceki İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı katıldı.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

Konuşmaların ardından 657 delege ile yeni il başkanını belirlemek için oy kullanma işlemine geçildi. Ülkü Doğan ve Sinan Bezircilioğlu’nun yarıştığı kongrede, 652 geçerli oy kullanıldı. Oyların 333’ünü alan Sinan Bezircilioğlu, İYİ Parti’nin yeni il başkanı oldu.

''İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZE DEVAM EDECEĞİZ''

Yeni il başkanı Sinan Bezircilioğlu, seçim sonrasında, “İnşallah İzmir’imiz ve İYİ Partimiz adına hayırlara vesile olur. İnşallah kaldığımız yerden İYİ Parti ailesi olarak devam edeceğiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bundan sonra da iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi.

Sonuçların açıklanmasının ardından, seçimde yarışan iki aday birlikte fotoğraf çektirdi.