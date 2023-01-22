CHP'li Gazme Akkuş İlgezdi: Tip-1 diyabet hastası çocuklarımıza hayatlarını kolaylaştıracak sensörler bir an önce verilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi şeker hastası çocukların tamamına ücretsiz glikoz ölçüm cihazı verilmemesi sorununu Meclis gündemine taşıdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde gündeme gelen şeker hastası çocuklara sağlanacak cilt altı glikoz ölçüm cihazı ile parmak delme ihtiyacı olmayan şeker ölçümünün acısız ve hasarsız yapılacağının iktidarca açıklanmasına rağmen işin yılan hikayesine döndüğünü belirten Akkuş İlgezdi, bugün konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Tüm çocuklar için müjde olarak sunulan ancak sosyal yardım alan yani hanede kişi başına 2 bin 835 TL’yi geçmeyen geliri olanlara sensör verileceği ortaya çıktı. 7 aydır oyalıyorsunuz. Üstüne hanede kişi başı geliri 2 bin 836 lira olan aileye yaklaşık 2 bin 500 lira olan sensörü vermiyorsunuz. Amasız, fakatsız tüm Tip-1 diyabet hastası çocuklarımıza hayatlarını kolaylaştıracak sensörler bir an önce verilmelidir” dedi.

Açıklama şöyle:

“İŞ YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ AMA BİR ARPA BOYU YOL ALINMADI”

“Genel Başkanımızdan sonra Haziran 2022’de Cumhurbaşkanı açıklama yaptı, 4 ay sonra Ekim 2022’de Aile Bakanı sayıyı yarıya indirerek açıklama yaptı. Kasım 2022’de Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü kapsamı sosyal yardım alan ailelerin çocukları olarak belirterek ihale açacağını belirtti. Açılan iki ihale ‘Teknik Şartname Uyumsuzluğu’ ve ‘Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle’ iptal edildi. Ocak 2023’te ise Bakanlık ‘Glikoz Ölçüm Cihazı Yardım Programı’ başvurularını açtıklarını duyurdu. İş yılan hikayesine döndü ama bir arpa boyu yol alınmadı.

“AMASIZ, FAKATSIZ ÇOCUKLARIMIZA HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRACAK SENSÖRLER BİR AN ÖNCE VERİLMELİDİR”

Tüm çocuklar için müjde olarak sunulan ancak sosyal yardım alan yani hanede kişi başına 2 bin 835 TL’yi geçmeyen geliri olanlara sensör verileceği ortaya çıktı. 7 aydır oyalıyorsunuz. Üstüne hanede kişi başı geliri 2 bin 836 lira olan aileye yaklaşık 2 bin 500 lira olan sensörü vermiyorsunuz. Amasız, fakatsız tüm Tip-1 diyabet hastası çocuklarımıza hayatlarını kolaylaştıracak sensörler bir an önce verilmelidir.

Merkezi ihale yapılması yerine Bakanlığın yerele yetki vermesi halinde talepler hızlıca toplanıp, sensörler temin edebilir. Merkezi ihale yapıp iki kere ihaleyi iptal ettikleri için çocuklarımız aylardır bekliyor, daha da bekleyecek. Oysa yerel makamlara yetki verilse çok daha hızlı bir şekilde çocuklarımıza ulaştırabilirdi. Ama yine beceremediler.”

Akkuş İlgezdi’nin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a yönelttiği sorular ise şöyle:

“Glikoz Ölçüm Cihazı dağıtımı yapılacak yararlanıcı sayısının Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 11.500 çocuktan 6.000 çocuğa düşürülmesinin sebebi nedir? Haziran 2022’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan uygulamanın henüz hayata geçirilememesi ve Bakanlığınız Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce söz konusu ihalenin kısa bir sürede iki defa iptal edilmesi İdarenizce olağan olarak nitelendirilmekte midir? “Teknik Şartname Uyumsuzluğu” ifadesiyle teknik şartnameye ilişkin hangi unsurlar kastedilmektedir? “Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle” ibaresinde yaklaşık maliyet çalışmasında kullanılan firmalar arasında hizmet ihalesine katılanlar olmuş mudur? Yaklaşık maliyet ile oluşan fiyat arasındaki farkın nedeni firmaların maliyet tahminlerinin isabetsizliğinden mi kaynaklanmaktadır? Bu fark Türkiye ekonomisinin mevcut durumundan dolayı öngörülemeyen stok ve ithalat maliyetlerinden mi kaynaklanmaktadır? Giresun, Şanlıurfa, Muğla ve Antalya gibi illerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının veya Belediyelerin benzer bir ölçüm cihazı dağıttıkları görülmektedir. Yereldeki bu uygulamalar ile merkezi olarak planlanan bu proje arasında mükerrerlik nasıl önlenmektedir? Yerelde bazı illerde bu tür cihazların hayırsever katkısıyla alındığı, ancak Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından buna sıcak bakılmadığı doğru mudur? Tüm Türkiye’de 6000 kullanıcıyla sınırlı bu hizmetin yerel düzeyde hayırsever katkılarıyla ve Bakanlığa artı bir kaynak gerektirmeden çözülmesi, böylelikle dağıtım maliyetlerinden de tasarruf edilmesi mümkün değil midir? Bu çalışma tek sefere mahsus bir uygulama mıdır; yıllara sari olarak devam mı edecektir? Uygulamanın sürekliliği nasıl sağlanacaktır? Verilen müjdeden 7 ay geçmesine rağmen daha yeni talep toplanmasının sebebi nedir? Önce 0-14 yaş arası tüm şeker hastası çocuklar için ücretsiz olacağı açıklanan sensörler sonra neden sosyal yardım alan hanedeki şeker hastası çocuklar olarak değişmiştir? Bakanlığın tüm 0-14 yaş arası çocuklara ölçüm cihazlarını ücretsiz dağıtamamasının nedeni nedir?”

Kaynak: ANKA