Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Ülkemize kazandırmakta kararlıyız

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde açıklama yaptı.

Metronun 1 ay ücretsiz olacağını açıklayan Erdoğan açıklamasında muhalefeti hedef aldı. Erdoğan, "Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla da bir şey beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'u da bilmiyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı turist gibi yaşıyorlar. Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sonunu raylı sistemlerle çözüyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, Kanal İstanbul'u yapmakta kararlı olduklarını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"KAĞITHANE'DEN İSTANBUL HAVALİMANI'NA 24 DAKİKADA ULAŞIM SAĞLANACAK"

"Kağıthane İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na uzanan 8 istasyonlu metro hattının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Günde 800 bin yolcu ağırlayacak. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşım sağlanacak. Metro hattımızı İstanbul'umuzun bir an önce hizmetine sunmak için aynı anda 10 tünel delme makinesi kullandık.

Yerli ve milli mühendislik başarılarıyla gurur verici bir eserin ülkemize kazandırılması hikayesidir. TRT'mizin belgeselleştirdiği bu hikayeyi akşam izleyebilirsiniz. Bugün metromuzu hizmete veriyoruz. Hizmete aldığımız metro hattımızı Kağıthane'de Mahmutbey metrosu ile entegre ediyoruz. Bu hattı Zincirlikuyu'yla da birleştireceğiz. Metroda çalışacak yerli tasarım ve üretim araçları da yine yerli batarya ile görev yapacak. Türkiye bu proje ile metro hattı inşasındaki gücünü tüm dünyaya ispatlamıştır. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Arnavutköy'den Halkalı'ya inece metro hattındaki çalışmalarımız da süratle devam ediyor. Kazlıçeşme-Sirkeci, Altunizade-Bosna Bulvarı hatlarındaki çalışmalarımız da sürüyor. Tüm bunlar tamamlandığında raylı sistemler hattını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış olacağız. Çoğunluğu yine bakanlığımız tarafından yürütülen İstanbul, dünyada en fazla raylı sistemler yapılan şehirler arasında ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da 10 ayrı sürücüsüz metro hattı bulunuyor.

ERDOĞAN MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Ülkemizde siyaset yapan birilerinin İstanbul'da bulunan altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla da bir şey beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'u da bilmiyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı turist gibi yaşıyorlar. Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sonunu raylı sistemlerle çözüyoruz.

İstanbul'a Belediye başkanı olduğumuzda ne kandıranlardan ne de kandırılanlardan olacağız demiştik. Sevdamız, aşkımız İstanbul'a karşı her zaman samimi olduk. Fatih'in emaneti bu şehre mahcup olmaktansa gerekiyorsa can vermeyi tercih ederiz.

İstanbul konumu ve sahip olduğu potansiyeliyle Türkiye'nin en kıymetli hazinesi, en dinamik şehridir. Bu şehri kimsenin insafına bırakamayız. Bunun için hükümetlerimiz döneminde önemli projelerin merkezine İstanbul'u yerleştirdik. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma bütün bu adımları kararlılıkla attık. İstanbul'u Türkiye Yüzyılına hazırlayacak yatırımlar yaptık. Deprem başta olmak üzere tüm afetlere hazır olmak için kapsamlı adımlar attık. Raylı sistem öncelikli ulaşım projeleriyle şehri kitli kalmaktan kurtardık. Durmadık çalıştık.

"DEVLETİMİZİN KASASINDAN 1 KURUŞ ÇIKMADAN YAPILDI"

Hayata geçirdiğimiz her çalışmada sadece bugünün ihtiyaçları değil şehrin geleceğini de göz önünde bulundurduk. Devletimizin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı, bugün Avrupa'nın en yoğun dünyanın en iyi havalimanları arasında yer alıyor. Bay Kemal, 1 kuruşsuz yaptığınız yatırımları anlatın diyor. Bak Kamu özel iş birliği yatırımlarıdır bunlar. İGA'yı, Yavuz Sultan Selim'i, Osmangazi'yi böyle yaptık. Ama siz bunları öğrenene kadar çok zaman geçecek.

Dünyanın turizm, ulaşım, finans, kültür, sanat, spor merkezi olmak yolunda hızla ilerleyen İstanbul için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Kanal İstanbul projesini er ya da geç ülkemize kazandıracağız. Boğaz'ın yükü hafifleyecek, İstanbul'un değeri yükselecek. Eğer biz bunlara kulak vermiş olsaydık, metrosuz, yolsuz, şehirsiz bir İstanbul olacaktı.

Suyu 110km'den dağları delerek İstanbul'a getirdik. Çöpleri kaldırdık mı? Kaldırdık. Ümrani çöplüğündeki patlamayı hatırlayın. 39 vatandaşımız orada öldü. Bütün bunlarla beraber her ne yaptıysak İstanbul'u çirkin binalara hapsetmek isteyenlere rağmen yaptık. Kanal İstanbul'u da inşallah bu bakışla hayata geçireceğiz.

ERDOĞAN'DAN 14 MAYIS AÇIKLAMASI

Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diye başlattığı demokrasi devriminin ayrı bir yeri vardır.

Her dönem ülkemiz içinden birileri de bu senaryolara gönüllü bir şekilde ya da farkında olmadan alet edilmiştir. İstanbul Havalimanı Metrosu bir ay süreyle ücretsiz olacak.

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU 1 AY ÜCRETSİZ OLACAK

Her dönem ülkemiz içinden birileri de bu senaryolara gönüllü bir şekilde ya da farkında olmadan alet edilmiştir. İstanbul Havalimanı Metrosu bir ay süreyle ücretsiz olacak."