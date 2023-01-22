Mustafa Sarıgül: İsveç'te inançlarımıza karşı büyük bir saldırı düzenlenmiştir

Mustafa Sarıgül, TDP'nin bayrağa, inançlara saygı gösteren bir parti olduklarını belirterek İsveç’te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Mustafa Sarıgül: İsveç'te inançlarımıza karşı büyük bir saldırı düzenlenmiştir

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve partililer, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin, İsveç Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı.

Türkiye Değişim Partisi olarak bayrağa, inançlara saygı gösteren bir parti olduklarını belirten Sarıgül, "İsveç’te yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İnançlarımıza karşı büyük bir saldırı düzenlenmiştir. İsveç Başbakanlığın açıklaması son derece olumludur ancak kafi değildir. Bu uygulama yapanlar hakkında mutlaka yasal işlemler yapılması lazım. Biz İslami savunmakta İslamin ümmeti olmaktan gurur duyuyoruz. İslamiyet’te barış vardır, sevgi vardır. İnançlara saygı vardır. Hangi inanca mensup olursak olalım diğer inançlara saygı göstermemiz lazım. İsveç sokaklarında Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı işlenen suçlar ne kadar ağırsa bu suç da aynı eş değer ölçüde ağırdır. Sorumluların bir an önce hesap vermesini talep ediyoruz” diye konuştu.

İsveç Başbakanı’na İncil göndereceklerini ifade eden Sarıgül, "Çünkü biz İslam dünyası olarak incinsen de incitme diyoruz. Biz İslam dünyası olarak, Müslüman olarak kendimiz gibi düşünmeyenlere saygı gösteriyoruz. Biz düşmanımızın bile insan olduğunu unutmayın diyoruz. İsveç hükümeti gereken tedbirleri alır gerek devletimize karşı gerek inançlarımıza karşı bu suçları Türkiye olarak ret ediyoruz. Türkiye değişim partisi olarak bu uygulamaları doğru bulmuyoruz“ dedi.

 
Etiketler
Mustafa Sarıgül 2023 seçim
Akşener'den İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki Siyaset 22 Ocak 2023 14:09
Nebati'den EYT açıklaması Güncel 22 Ocak 2023 14:05
Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyada beğeni toplayan aile paylaşımı Siyaset 22 Ocak 2023 12:54
AKP'li Kurtulmuş: “Böyle giderse İsveç’in NATO’ya girmesi Türkiye tarafından asla onaylanmayacak" Güncel 22 Ocak 2023 12:46
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar Staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
Ankara'da konuşulan 'ham bilgi': İktidar emekli maaşına ve asgari ücrete ek zam yapacak, oranlar dikkat çekiyor Ankara'da konuşulan 'ham bilgi': Emekli maaşına ve asgari ücrete ek zam yolda
Yeniden gündeme geldi: Erdoğan için yapılan Ebced analizinde neler vardı? Erdoğan için yapılan Ebced analizinde neler vardı?
AKP'nin anketi: İktidar partisi yüzde 42'nin altında, Erdoğan'ın oy oranı 'uçuyor' AKP'nin anketi: Parti yüzde 42'nin altında, Erdoğan'ın oy oranı 'uçuyor'
WhatsApp'ta yeni dönem! Herkes bundan şikayet ediyordu WhatsApp'ta yeni dönem