Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'na seslendi, 'adaylık' tartışmalarına son noktayı koydu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na ''İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz'' ifadeleri ile seslendi.
2023 Genel Seçimleri'ne aylar kala adaylık tartışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki tartışmalar da sürerken; Yavaş bu iddialara son noktayı koydu.
KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı açılış ve temel atma töreninde konuştu.
Kürsüye çıkan Yavaş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek , ''İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz'' ifadelerini kullandı.
Yavaş'ın sözleri ayakta alkışlandı.
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