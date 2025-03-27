Yunanistan'da Skandal Tören! MSB'den Tepki: TSK'da Böyle Davranışlar Göremezsiniz

Yunan askerlerinin Türkiye aleyhine attığı slogana MSB'den tepki geldi. Yapılan açıklamada "TSK’dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz" denildi.

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Yunanistan'da Skandal Tören! MSB'den Tepki: TSK'da Böyle Davranışlar Göremezsiniz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunan askerlerinin Türkiye aleyhine slogan attıkları ve tepki çeken görüntülerin ardından açıklama yaptı. MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri; disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK’dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz" dedi.

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