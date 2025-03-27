Yunanistan'da Skandal Tören! MSB'den Tepki: TSK'da Böyle Davranışlar Göremezsiniz
Yunan askerlerinin Türkiye aleyhine attığı slogana MSB'den tepki geldi. Yapılan açıklamada "TSK’dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunan askerlerinin Türkiye aleyhine slogan attıkları ve tepki çeken görüntülerin ardından açıklama yaptı. MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri; disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK’dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz" dedi.
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