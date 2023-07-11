YSP Sözcüsü Uçar: Bu yüzyıla 'zam yüzyılı' demek yerinde olacaktır

YSP Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AKP-MHP iktidarının yeni yüzyıl diye tabir ettiği dönemi hep birlikte yaşamaya başladık. Toplumun kendisi ciddi bir çöküşle karşı karşıya. Toplumu tek sesli yapmaya çalışan iktidar elinden geleni yapıyor.

Birçok defa ifade ettik. Bütün toplumsal kesimlerin ve mücadele alanlarının bugün karşı karşıya olmuş olduğu saldırılar tek merkezden yürütülüyor.

Türkiye'de demokratik siyasetin tek adresiyiz.

Kobani bir kumpas davasıdır, bununla mücadele etmek de hepimizin asli görevlerinden birisidir.

Biliyoruz ki esas gündemlerimizden birisi de ekonomik kriz. Hepimiz her gün acaba hangi zamlarla uyanacağız diye güne başlıyoruz. AKP-MHP iktidarı Türkiye Yüzyılı ifadesini kullanmaya başladığından itibaren zamlar başladı. O yüzden bu yüzyıla 'zam yüzyılı' demek yerinde olacaktır.

Bu iktidarın parolası çok net: "Kaşıkla verdim, kepçeyle alırım."