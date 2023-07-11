Ev ve işyerleri basılmıştı: 15 gazeteci, 13 ay sonra hakim karşısında

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Haziran 2022’de yapılan operasyonla ev ve işyeri baskınlarında gözaltına alınan ve tutuklanan 15 gazetecinin yargılaması başladı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Haziran 2022’de yapılan operasyonla ev ve işyeri baskınlarında 20’si gazeteci 22 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltında 8 gün tutulan gazetecilerden 16'sı "silahlı terör örgütü üyeliği” iddiasıyla tutuklandı. Dosyası ayrılan JINNEWS Haber Müdürü Safiye Alağaş, 15 Haziran’da yapılan ilk duruşmada tahliye edildi.

Soruşturma savcısı tarafından 10 ay sonra hazırlanan iddianamede; gazetecilerin yaptıkları haberler, programlar ve yayın içerikleri suçlama konusu yapıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Yargılama, bugün; gazetecilerin tutukluluğunun 13. ayında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan, JINNEWS Müdürü Safiye Alağaş, Xwebûn Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç ve gazeteciler Zeynel Abidin Bulut, Ömer Çelik, Mazlum Doğan Güler, İbrahim Koyuncu, Neşe Toprak, Elif Üngür, Abdurrahman Öncü, Mehmet Şahin, Lezgin Akdeniz, Suat Doğuhan ve Ramazan Geciken; ilk kez hakim karşısına çıktı.

Davayı; CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, HDP ve Yeşil Sol Parti il yöneticileri, aktivistler, gazetecilerin aileleri ve çok sayıda gazeteci takip etti.

“BU BİR GAZETECİLİK DAVASIDIR VE DOĞRUDAN KÜRT MESELESİYLE İLGİLİDİR"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gazetecilerin 13 ayda ilk kez hakim karşısına çıkarılabildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Geçen yıl Haziran ayında Diyarbakır’da gazetecilere yönelik olarak bir operasyon yapıldı ve 15 gazeteci tutuklandı, yaklaşık 13 aydır tutuklular. Bugün ilk defa yargı önüne çıkacaklar. 700 sayfalık bir iddianame var, tümünü okudum, tamamen hukuka aykırı ve kabul edilemez delillerle 13 aydır tutuklular. Bu bir gazetecilik davasıdır ve bu mesele doğrudan doğruya Kürt meselesiyle ilgilidir. Erdoğan’ın 2015’ten sonra Kürt meselesinden sonra makas değiştirmesinden itibaren bölgede özellikle gazetecilere, aktivistlere, avukatlara ve sivil toplum yöneticilerine karşı ağır bir baskı ortamı oluştu ve gazeteciler bundan en büyük nasibini aldı. Zira buradaki ağır hak ihlallerinin ortaya çıkarılmasını, kamuoyuyla paylaşılmasını hükümet istemedi. Bu gazeteciler de ağırlıklı olarak hak ihlallerini, bu bölgede yapılan zulmü ve zalimliği ortaya çıkaran haberler yapıyorlardı ve 13 aydır cezaevindeler. Tamamen hukuka aykırı bir biçimde tutuklular, umarım bugün yargılama sırasında olması gereken olur ve özgürlüklerine kavuşurlar."

"TÜRKİYE’DE GAZETECİLERE AYRI BİR HUKUK UYGULANIYOR"

Davayı takip etmek için Diyarbakır’a gelen Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş ise, Türkiye’de hukuk sisteminin tartışmalı olduğunu ve gazetecilere ayrı bir hukuk uygulandığını düşündüklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Türkiye’de son yılların en önemli gazetecilik davalarında birisi bugün bu adliyede görüşülecek. Yaklaşık 13 aydır tutuklu olan 15 meslektaşımız bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Zaten gözaltına alınmalarından tutuklanmalarından bugüne kadar geçen 13 aylık süre içerisinde hukuksuzluklarla dolu bir süreç yaşadık, çünkü neden, çünkü iddianameleri 9 ay sonra ortaya çıktı ve 13 ayda ancak hakim karşısına çıktılar. Türkiye’de evet hukuk sistemi tartışmalı, çok tartışmalı ama gazetecilere ayrı bir hukuk uygulandığını düşünüyoruz, peşinen cezanın çektirildiği peşinen cezanın ödetildiği bir sistem işliyor maalesef gazetecilerde. 13 ayda ilk kez hakim karşısına çıkmak, bunun hukukta açıklanabilir hiçbir yanı yok. Umarım bugün meslektaşlarımız bir an önce serbest bırakılır ve ailelerine, işlerine yeniden kavuşabilirler ve Türkiye’de de gazetecilerin bu şekilde yargılanmasına artık son verilir."

Kaynak: ANKA