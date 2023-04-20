'YSK, hukuksuzca engelledi' diyerek duyurdu: Millet İttifakı'ndan seçmenlerine uyarı

14 Mayıs seçimlerine günler kala; CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

"YSK aldığı hukuksuz bir kararla, 16 ilde Millet İttifakı ismiyle seçime girmemizi engelledi" diyen Erkek, "Bu 16 ilin 9’unda CHP, 7’sinde ise İYİ Parti Millet İttifakı’nı temsil edecektir" ifadelerini kullandı.

İLLERİ SIRALADI

Erkek paylaşımlarının devamında "9 ilde, Millet İttifakı’na oy verecek seçmenlerimiz CHP logosu altına mührü basacaklar" diyerek 9 ili şöyle sıraladı:

- Adıyaman

- Bartın

- Batman

- Çorum

- Düzce

- Erzincan

- Hakkari

- Rize

- Van

Erkek son olarak "7 ilde, Millet İttifakı’na oy verecek seçmenlerimiz İYİ Parti logosu altına mührü basacaklar" ifadeleri ile İYİ Parti'nin seçimlere gireceği 7 ili şöyle sıraladı:

- Aksaray

- Bayburt

- Bitlis

- Çankırı

- Gümüşhane

- Muş

- Yozgat