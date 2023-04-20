Saray'dan seçim tahmini: Anketler AKP'yi yalanlıyor!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında açıklamalarda bulunarak, "10-15 günkü trende baktığımızda aradaki farkın Cumhur İttifakı lehine açıldığını görüyoruz" dedi. Ancak son yapılan anketler Fuat Oktay'ın dediklerini doğru çıkarmıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TV 100'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini birinci turda kazanacaklarını söyleyerek, "Anketlerde önde olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Oktay'ın açıklamalarında satırbaşları şöyle:
"Hepimizin arzusu kendi koyduğumuz hedefleri hep kendimiz egale ettik. Kendimiz yeterli bulmadık ve kendimiz hep yeni hedefler koyduk. Dolayısıyla Türkiye’yle ilgili hedeflerimiz var bizim, biz bunların hiçbirisinden vazgeçmiş değiliz.
Seçimi birinci turda kazanacağımıza eminiz. Sokaklardan aldığımız geri bildirimle 'bu işi bitireceğiz' diyoruz. İkinci tura bu işi bırakarak milletimizin gündemini bunla yormaya gerek yoktur diye düşünüyoruz.
Milletimizin ferasetine güveniyoruz. Milletimiz Erdoğan'a balkon konuşmasını yaptıracaktır, güçlü meclis desteğiyle her iki seçimi sonlandıracaktır. Anketlerde önde olduğumuzu söyleyebilirim. Son 10-15 günkü trende baktığımızda aradaki farkın Cumhur İttifakı lehine açıldığını görüyoruz."