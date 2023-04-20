Saray'dan seçim tahmini: Anketler AKP'yi yalanlıyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında açıklamalarda bulunarak, "10-15 günkü trende baktığımızda aradaki farkın Cumhur İttifakı lehine açıldığını görüyoruz" dedi. Ancak son yapılan anketler Fuat Oktay'ın dediklerini doğru çıkarmıyor.

anket 2023 seçim 2023 cumhurbaşkanı adayları AKP
Son Güncelleme:
Saray'dan seçim tahmini: Anketler AKP'yi yalanlıyor! - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TV 100'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini birinci turda kazanacaklarını söyleyerek, "Anketlerde önde olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

1 11
Saray'dan seçim tahmini: Anketler AKP'yi yalanlıyor! - Resim: 2

Oktay'ın açıklamalarında satırbaşları şöyle:

"Hepimizin arzusu kendi koyduğumuz hedefleri hep kendimiz egale ettik. Kendimiz yeterli bulmadık ve kendimiz hep yeni hedefler koyduk. Dolayısıyla Türkiye’yle ilgili hedeflerimiz var bizim, biz bunların hiçbirisinden vazgeçmiş değiliz.

2 11
Saray'dan seçim tahmini: Anketler AKP'yi yalanlıyor! - Resim: 3

Seçimi birinci turda kazanacağımıza eminiz. Sokaklardan aldığımız geri bildirimle 'bu işi bitireceğiz' diyoruz. İkinci tura bu işi bırakarak milletimizin gündemini bunla yormaya gerek yoktur diye düşünüyoruz.

3 11
Saray'dan seçim tahmini: Anketler AKP'yi yalanlıyor! - Resim: 4

Milletimizin ferasetine güveniyoruz. Milletimiz Erdoğan'a balkon konuşmasını yaptıracaktır, güçlü meclis desteğiyle her iki seçimi sonlandıracaktır. Anketlerde önde olduğumuzu söyleyebilirim. Son 10-15 günkü trende baktığımızda aradaki farkın Cumhur İttifakı lehine açıldığını görüyoruz."

4 11