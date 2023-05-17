YSK Başkanı Ahmet Yener'den itirazlar ve usulsüzlük iddiaları hakkında açıklama

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nda kurum eliyle usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddetti. Yener, "Süreç şeffaf bir şekilde yürütülmektedir" dedi.

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YSK Başkanı Ahmet Yener'den itirazlar ve usulsüzlük iddiaları hakkında açıklama

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi hakkında açıklama yaptı. 

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlere ilişkin sandık sonuç tutanaklarını siyasi partilerle paylaşmasının ardından çok sayıda usulsüzlük iddiası da sosyal medyada paylaşıldı. Farklı adaylara ve partilere verilen oyların Cumhur İttifakı bileşenlerinden AKP, MHP ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine yazıldığı iddia edilirken YSK Başkanı Ahmet Yener kuruma yönelik suçlamalar hakkında konuştu.

Ahmet Yener, "YSK, tüm aşamalarda parti temsilcilerin içinde bulunduğu süreci anbean paylaşmıştır. Sosyal medyada gösterilen görseller YSK ile bir ilişkisi yoktur. Kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan asılsız iddialara itibar edilmemelidir" diye konuştu. 

Ahmet Yener, itiraz sürelerinin uzatılması hakkında taleplere ise kapıyı, "Sandık kurumlarının yapmış olduğu işlemlere karşı şikayet süreleri de kanunda ve seçim takviminde belirtilmiştir" sözleriyle kapattı.

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YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"ŞİKAYET SÜRELERİ TAKVİMDE BELİRTİLMİŞTİR"

"Yapılan cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde Seçim takviminin başlangıcından seçim sonuçlarının kesinleştirilmesiyle. Seçim sürecinden sandık kurumlarımız, kamu görevlilerimiz ve 5 siyasi parti üyesi bulunur. Oy verme gününde sandıktan çıkan oylar bu kurul tarafından sayılmakta ve ıslak imza alınmaktadır.

İlgili evrakların ilçe seçim süreci de siyasi partilerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Sandık kurumlarının yapmış olduğu işlemlere karşı şikayet süreleri de kanunda ve seçim takviminde belirtilmiştir."

"PAYLAŞILAN GÖRSELLERİN YSK İLE İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"

"Kurulların vermiş oldukları kararlar tarafların YSK'ya itiraz hakları bulunup, 5 siyasi partinin temsilcisi de katılmaktadır. YSK, önüne gelen itirazları yasa süresi içerisinde görüşüp sonuçlandıracaktır.

Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf bir şekilde yürütülmektedir."

 
 
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