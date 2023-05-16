Yeşil Sol Parti: Yüzlerce sandıkta oylarımız YSK eliyle başka partilere yazıldı

YSP, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yüzlerce sandıkta oylarının farklı partilere yazıldığını duyurdu. Partiden yapılan açıklamada, "Seçimin güvenli geçtiğiyle övünen YSK bu sahtekarlığı derhal düzeltmelidir!" denildi.

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Yeşil Sol Parti: Yüzlerce sandıkta oylarımız YSK eliyle başka partilere yazıldı

Türkiye seçim sonuçlarını konuşurken, birçok tutanakta usulsüzlük tespit edildi. Yeşil Sol Parti (YSP), yaptığı açıklamada, oylarının Yüksek Seçim Kurulu eliyle farklı partilere kaydedildiğini savundu.

YSP’den yapılan açıklamada, “Yüzlerce sandıkta oylarımız YSK eliyle başka partilere yazılmıştır” ifadelerine yer verilerek şu çağrıda bulunuldu:

Arkadaşlarımız usulsüzlük tespit ettiğimiz tüm sandıklara itiraz etmiştir. Seçimin güvenli geçtiğiyle övünen YSK bu sahtekarlığı derhal düzeltmelidir!

Kaynak: Gerçek Gündem

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Yeşil Sol Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
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