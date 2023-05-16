'CHP'nin seçim çalışmasının başına Mehmet Ali Yüksel getirildi' iddialarına yanıt

CHP'nin 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun propaganda sürecinde Mehmet Ali Yüksel’i görevlendirdiği iddialarına Yüksel'den yanıt geldi.

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'CHP'nin seçim çalışmasının başına Mehmet Ali Yüksel getirildi' iddialarına yanıt

CHP'nin 28 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci tur oylamasında propoganda süreci Mehmet Ali Yüksel'e emanet edildiği iddia edilmişti. 

YANIT GELDİ 

Yüksel söz konusu iddiaları yalanladı. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yüksel, "Böyle bir görevlendirme söz konusu değildir. Görevim parti hiyeraşisi içinde bir nefer olarak olarak çalışmaktır" dedi. 

'CHP'nin seçim çalışmasının başına Mehmet Ali Yüksel getirildi' iddialarına yanıt - Resim : 1

İMAMOĞLU VE KAFTANCIOĞLU İDDİALARI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kampanyanın yönetiminin kendisine bırakılmasını isteyeceği öne sürülmüştü.

Edinilen kulis bilgisine göre ikinci turda kampanya, seçim güvenliği ve verileme İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na emanet edileceği iddia edilmişti.

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