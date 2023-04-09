YSK Başkanı Ahmet Yener: 26 Parti YSK’ya liste sundu, başvurular 11 Nisan'a kadar incelenecek

Siyasi partilerin 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek milletvekili genel seçimleri için aday listelerini sunma süreleri bugün 17.00 itibariyle sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Ahmet Yener sürenin sona ermesinin ardından açıklama yaptı.

Ahmet Yener, dünkü kura töreninden sonra bugün saat 17.00 itibarıyla siyasi partilerin aday listelerini verme sürecinin tamamlandığını ifade etti.

27 partiden 26'sının listelerinin YSK'ya sunduğunu belirten Yener, "Kurulumuz saat 17 itibarıyla belirtilen koşulları siyasi partilerin yerine getirip getirmediğini inceleyecek. Liste başvuruları 11 Nisan'a kadar incelenecek, varsa eksikleri partilere iletilecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Yener, "Bugün Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Zafer Partisi saat 17.00 itibarıyla listelerini kurulumuza teslim etmişlerdir" diye konuştu.

Yener, YSK'nin saat 17.00 itibarıyla aday listesi sunan siyasi partilerin Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 13, 14, 15 ve 16'ncı maddelerinde belirtilen koşulları yerine getirip getirmediğini 11 Nisan Salı gününe kadar inceleyeceğini, varsa eksiklikleri ilgili siyasi partilere tamamlamaları için bildirileceğini söyledi.