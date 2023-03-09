YSK: 14 Mayıs'taki seçimlerde parmak boyası kullanılmayacak
Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Parmak boyası için yasal düzenleme yapılması gerekiyor" ifadeleri yer aldı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti’nin seçimde “parmak boyası uygulansın” talebi hakkında kararı açıkladı.
İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talepleri hakkında, YSK'nin, yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle "işlem yapılmasına yer olmadığı" kararı verdiğini bildirdi.
Öztürk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kurula başvurarak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Anayasa'nın 79. maddesi gereğince "parmak boyası"nın uygulanmasını talep ettiklerini belirtti.
Mustafa Tolga Öztürk, YSK'nin yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle talep hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verdiğini kaydetti.
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