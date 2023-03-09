Altılı Masa içinde muhafazakâr güç birliği arayışları: ‘Üç parti görüşüyor’ iddiası

Millet İttifakı’nda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in çıkışı ile başlayan kriz anlaşma ile sonuçlanıp Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı netleşse de tartışmalar sürüyor.

İYİ Parti’nin Altılı Masa’ya dönüşünün ardından parti çevrelerinden sızan kulislerde, Akşener ve ekibinin Meclis’te daha güçlü temsil için çaba gösterecekleri ve seçimde asıl motivasyonlarının bu olacağı değerlendirmeleri yapılıyordu.

MUHAFAZAKAR GÜÇ BİRLİĞİ ARAYIŞI

Altılı Masa’nın muhafazakar tabanlı diğer üç partisi Saadet, Gelecek ve DEVA’nın da ‘sandıkta üçlü güç birliği’ için görüşme yaptıkları ileri sürüldü.

T24 yazarı Murat Sabuncu bugün “Karamollaoğlu milletvekili seçimlerinde ‘muhafazakar seçmene alternatif’ sunacak, ‘muhafazakar ittifak’ için görüşmeler yapıyor” başlıklı yazısında bu konuya ilişkin kulis bilgilerini aktardı.

Millet İttifakı’nın tek liste ile milletvekilliği seçimlerine girmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirten Murat Sabuncu, yazısında şu bilgileri paylaştı:

“Karamollaoğlu uzun süredir AKP'yi 'siyaset anlayışları, icraatları nedeniyle' net ve sert eleştiriyor. Ve yine bir süredir CHP-İYİ Parti ile bir yol yürüyor. Elbet bu yolda özellikle Kılıçdaroğlu'nun muhafazakâr kesimle CHP'nin arasındaki buzları eriten, başörtüsü yasaklarıyla ilgili içinde partisinin özeleştirisini de barındıran helalleşme duruşu etkili. Yine de bir yakınının deyimiyle 'mahalleler birleşsin, zulüm düzeni bitsin diye kendi mahallesinin eleştirilerini göğüsleyen Karamollaoğlu' uzun yıllardır politikanın içinde, gözlem yeteneği yüksek. Ve şimdi cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu desteklenirken milletvekili listeleri oluşturulurken ‘Saadet, DEVA ve Gelecek'ten oluşan bir muhafazakar ittifak-birleşme olabilir mi’ arayışında? Bunun için bu partilerin liderleriyle buluşacak-konuşacak…

GÖRÜŞMELERİ SAADET BAŞLATTI

Partilerin kurmaylarıyla da yaptığım görüşmelerden elde ettiğim bilgiler şöyle:

- Gelecek Partisi geçen yıl bu teklifi ilk yapmış parti olarak sürece uzak değil. Ama öte yandan bir ekip CHP ya da İYİ Parti listelerinden girilirse nerede ne katkı yapılır, nasıl sonuç alınır üzerinde çalışıyor.

- DEVA Partisi'nde son durum şöyle; Geçen yıl üçlü ittifaka karşı idi. Şu anda geldiği nokta '41 ilde kendi logolarıyla girme kararından vazgeçmemekle birlikte farklı iş birliği modellerine karşı esnekler'…

- Saadet Partisi şu anki arayışı-görüşmeler dizisini başlatan parti olarak 'Milli Görüş çizgisinin' doğrudan ya da dolaylı etki ettiği bu iki partiyi-içindeki isimleri kapsayabileceğini düşünüyor. Geçmişten gelen seçim tecrübelerini de düşünerek. Saadet logosu altında ya da başka formüllerle.”

HAYMANA MUTABAKATI’NDAN KILIÇDAROĞLU’NA İTİRAZ

Murat Sabuncu’nun gündeme getirdiği Altı Masa’da ‘üçlü muhafazakar iş birliği’ arayışını doğrular bir gelişme, bugün Saadet Partisi cephesinde yaşandı.

Milli Görüşçülerin oluşturduğu ve partiden kopmamakla birlikte bir süredir Saadet Partisi’ndeki Karamollaoğlu yönetimine sert eleştiriler yönelten Haymana Mutabakatı adlı oluşum tarafından bugün yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkıldı.

Yapılan açıklamada, Karamollaoğlu’nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı 6 Mart için “Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçmiştir!” suçlaması yapılarak, “Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6 Mart 2023 tarihinde yaşananlar ve atılan sloganları şuurlu Milli Görüşçüler kendilerine yapılmış bir hakaret olarak görmüşlerdir. Davamız adına üzüntü verici olan bu görüntüler ve sloganların genel merkez yönetimi tarafından makul karşılanması yarım asırlık davamızın inkârı olmuştur.” denildi.

Saadet Partisi yönetimine ‘davaya ihanet’ suçlaması yöneltilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Uzun zamandır Saadet Partisi yönetiminin 6’lı masa içerisindeki duruşu, dünya ve ülkemiz meselelerine bakışı ve Milli Görüşçü bir aday çıkarmama konusundaki ısrarlı tutumu ile alakalı olarak uyarılarımızı yapmıştık. Bugüne kadar davamız adına sürecin bu noktaya gelmemesi için her türlü gayreti gösterdik. Saadet Partisi yönetiminin davamıza, Milli Görüşçülere ve milletimize güveni kalmamıştır…

… Saadet Partisi yönetiminin ittifaka yönelik almış olduğu bu karar sadece parti genel merkezini bağlamakta olup Milli Görüş hareketini oluşturan diğer MİLKO kuruluşlarımızın kahir ekseriyetini bağlamamaktadır. Dolayısıyla bu kararın 6’lı masaya olumlu bir oy etkisi olmayacaktır. Her ne kadar açıkça ifade etmeseler de teşkilat mensuplarımızın büyük bir çoğunluğu bu durumu asla tasvip etmemektedir…

…Haymana Mutabakatı Heyeti olarak önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi, Milli Görüş değerlerine sahip olmayan bir adaya asla destek vermeyeceğimizi tekrar beyan ediyoruz.

Bu çerçevede bizler, Saadet Partisi yönetiminin CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına onay vermesi ile ilgili kararını tanımadığımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Bundan böyle Saadet Partisi yönetiminin hiçbir sözü ve kararı bizim için muteber ve geçerli değildir…”

HAYMANA MUTABAKATI NEDİR?

Saadet Partisi yönetimini geçtiğimiz yerel seçimlerde de eleştiren ve AKP’ye dönük ılımlı mesajlar veren Haymana Mutabakatı, Saadet Partililer tarafından 2022 yılında kuruldu. Partinin 30 Kasım 2022 tarihinde düzenlediği Olağan Kongresi öncesinde 'Haymana Mutabakatı Heyeti'ni oluşturan 46 politikacı bir araya gelerek parti yönetimine karşı muhalif bir kanat oluşturdu.

Heyette, Mustafa Köylü, Selman Esmerer, Harun Macit, Hasan Yaşar ve İlyas Tongüç gibi isimler yer alıyor.

Haymana Mutabakatı Heyeti'nin başında şu anda Yürütme Kurulu Başkanı olarak Hasan Yaşar bulunuyor.