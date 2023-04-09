Yeşil Sol Parti'de adaylık listelerinde son rötuşlar: HDP'li vekiller için dikkat çeken gelişme

HDP’nin Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği seçim için partide hazırlanan milletvekili aday listelerinin çalışmalarında sona gelindi. HDP'li mevcut milletvekillerinin büyük bölümü bu dönem listede yer almayacak.

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Yeşil Sol Parti'de adaylık listelerinde son rötuşlar: HDP'li vekiller için dikkat çeken gelişme

Türkiye, 14 Mayıs'ta milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçimleri için sandık başına gidecek. Bugün partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmaları için verilen süre saat 17.00'de sona erecek.

HDP’nin Emek ve Özgürlük İttifakı ile birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği seçim için milletvekili aday listelerindeki çalışmalarda sona gelindi. Listelerde son rötuşlar yapılırken isimlerde yapılan değişiklikler dikkat çekti.

SEZAİ TEMELLİ ANTALYA, AYŞEGÜL DOĞAN ŞIRNAK ADAYI OLDU

Diken’den Altan Sancar'ın haberine göre; gazeteci Ayşegül Doğan ve avukat Nevroz Uysal Yeşil Sol Parti'nin Şırnak adayları oldu. HDP Van Milletvekili Sezai Temelli’yse bu seçim döneminde Antalya adayı olarak listede yer alıyor.

Doğan, KHK ile kapatılan İMC TV’nin program koordinatörüydü. Doğan, 2020 yılından beri alternatif haber ağı yeniden.tv’de programlar hazırlayıp sunuyor. Ayşegül Doğan, 2007 yılında vefat eden DEP milletvekili Orhan Doğan’ın da kızı.

YEŞİL SOL PARTİ EŞ SÖZCÜLERİ VAN VE İZMİR'DEN ADAY GÖSTERİLDİ

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar; Van’dan, bir diğer eş sözcü İbrahim Akın’sa İzmir’den aday gösterilecek.

HDP’nin eski milletvekili Sırrı Sakık Ağrı’dan, Sırrı Süreyya Önder ise İstanbul’dan aday olacak. Ankara birinci bölgede HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, aday listelerinde yer alacak.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, mevcut milletvekillerinin büyük bölümü ise bu dönem listelerde yer almayacak. Filiz Kerestecioğlu, Garo Paylan, Erol Katırcıoğlu, Zeynel Özen ve Züleyha Gülüm adaylar arasında yer almıyor.

Gazeteci Cengiz Çandar, geçtiğimiz günlerde kendisine Yeşil Sol Parti’den giden milletvekili adaylığı teklifini kabul ettiğini açıklamıştı. HDP, Cengiz Çandar gibi kıdemli bir gazeteci olan Hasan Cemal’e de milletvekilliği teklifi götürmüş, Hasan Cemal de teklifi kabul etmişti.

EŞ GENEL BAŞKANLARIN LİSTEDEKİ YERİ BELLİ OLDU 

 
Mezopotamya ajansının aktardığına göre ise; Yeşil Sol Parti, HDK, DTK, DBP ve HDP eş başkanları ve eş sözcülerinin aday gösterildiği kentler belli oldu.
 
* Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar İstanbul’dan; Eş Sözcü İbrahim Akın İzmir'den,

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek, İstanbul’dan,

* Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, Diyarbakır'da liste başından,

* Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz Mardin'den, Eş Genel Başkan Keskin Bayındır memleketi Batman'dan,

* Halkların Demokratik Partisi (HDP) EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan Van'da liste başından, Eş Genel Başkan Mithat Sancar ise Urfa'dan aday gösterildi.

 
 
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