Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı

Geçtiğimiz gün Diyarbakır merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda 216 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır, Batman ve Urfa'da eş zamanlı yapılan polis baskınları sonucunda aralarında avukat, gazeteci, sanatçı, sivil toplum temsilcileri, demokratik kitle örgütlerine üye birçok kişi gözaltına alındı.

Operasyonların seçim öncesi iktidar tarafından yargı muhalefete gözdağı verilmek için yapılmak istendiği ileri sürülürken bu sabah bir gözaltı haberi daha geldi.

HDP'nin Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) açılan kapatma davası nedeniyle seçimlere çatısı altına gireceği Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı.

İHA'nın aktardığına göre; Dönmez'in İstanbul’da PKK/KCK’ye yönelik yürütülen operasyonda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA