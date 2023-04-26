"İnsanlarımızın ev hayalinin ufkunu genişlettik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'li Muharrem Erkek'ten yanıt

CHP'li Muharrem Erkek, "Biz gençlerimizin ve tüm insanlarımızın ev hayalinin ufkunu değiştirdik" diyen Erdoğan'a sosyal medyadan yanıt verdi. Erkek, "Bugün ülkemizde milyonlarca insanın barınma ve beslenme sorunu var!” dedi.

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"İnsanlarımızın ev hayalinin ufkunu genişlettik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'li Muharrem Erkek'ten yanıt

Türkiye’de konut sorunu çözümsüz sorunlar arasında yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskiden bu ülkede insanların ilk hayali başını sokacak bir ev bulmaktı. Biz gençlerimizin ve tüm insanlarımızın ev hayalinin ufkunu değiştirdik" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın bu sözlerini alıntıladı.

Erkek, “Tüm insanlarımızın ev hayalinin ufkunu değiştirdik” diyen Erdoğan’a, “Bugün ülkemizde milyonlarca insanın barınma ve beslenme sorunu var!” diyerek yanıt verdi.

Erkek, paylaşımında şunları söyledi:

Bugün ülkemizde milyonlarca insanın barınma ve beslenme sorunu var! Çocuklar yeterli protein bile alamıyor! Vatandaşın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan basiretsiz bu iktidarın yalanlarından millet bıktı! Değiştireceğiz.

Kaynak: Gerçek Gündem

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